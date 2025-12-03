Miguel Salazar Madrid, 03 DIC 2025 - 00:57h.

"Siempre me ha llamado la atención su falta de emociones", manifiesta el exlíder de los socialsitas madrileños



Tomás Gómez, exsecretario del PSOE en Madrid, es uno de los varones socialsistas más críticos con el gobierno de Pedro Sánchez. Junto a Emiliano García-Page, Susana Díaz o Felipe González, Gómez se ha posicionado en contra de su mandato. Tanto es así que ha anunciado que no votará a favor de Sánchez en las próximas elecciones en caso de presentarse, como ha compartido en 'Código 10'.

El exlíder de los socialsitas madrileños, sobre Sánchez: "Debe ser insufrible lo que está viviendo"

Durante su entrevista en el programa de Cuatro con Nacho Abad y David Aleman, Tomás Gómez ha cargado contra el líder del Ejecutivo, que atraviesa un momento crucial con la ruptura de Junts y sus dificultades para aprobar los presupuestos generales del estado después de que el techo de gasto -el paso previo para sacarlos adelante- no haya sido aprobado en el hemiciclo. "La única emoción que siente es el aferrarse al poder, porque no está gobernando. Debe ser insufrible lo que está viviendo, no sufre porque lo único que le produce una emoción es el poder", manifiesta el exdirigente de los socialistas madrileños.

Gómez descibre a Sánchez como una persona "mentirosa" y "oscura en la forma de decir las cosas". Ambos se conocen, tal y como cuenta en primera persona el exlíder del PSOE-M, desde hace "35 años". "Siempre me ha llamado la atención su falta de emociones", insiste.

Cree además que Pedro Sánchez está en un punto en el que no le importa "mentir". "Sabe que España conoce su forma de hacer las cosas", argumenta. Tomás Gómez considera que el líder del Ejecutivo tieen unos "votos cautivos" por la "confrontación" y "el miedo a Vox". De ahí que no le interesen, según su descripción, sus "mentiras".

Tomás Gómez también se ha pronunciado sobre la relación personal que existía entre Sánchez y Ábalos después de asegurar el presidente que para él "era un gran desconocido". "Que yo sepa no se contaban sus cosas", señala.