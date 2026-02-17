Ana, la enfermera asesinada en Benicàssim daba charlas para superar rupturas de pareja

Raquel Duva 17 FEB 2026 - 16:05h.

"Si tu pareja ya no te quiere lo mejor es dejarle ir, no hacerle la vida un infierno". decía entonces sin saber lo que le iba a deparar el destino.

Vicente, su asesino, de 70 años, era un conocido odontólogo: "Se le ha ido la perola", dice una de sus amigas.

Compartir







Minuto de silencio hoy en Benisasim, Castellón, por la última víctima de violencia machista. Ana, la enfermera asesinada por su expareja en el centro de salud en el que trabajaba. Allí la apuñaló acabando con su vida.

Soy Ana Sorribas. Así se presentaba Ana en su canal de Youtube donde daba consejos sobre cómo superar una ruptura amorosa. "Si tu pareja ya no te quiere lo mejor es dejarle ir, no hacerle la vida un infierno". decía entonces sin saber lo que le iba a deparar el destino, justamente lo contrario con su expareja.

PUEDE INTERESARTE La polarización en España ya rompe familias y amistades

Una expareja que ayer fue a buscarla a su puesto de trabajo en un consultorio de Benicassim. Iba armado con dos cuchillos, con los que le asestó varuas puñaladas a la mujer en la espalda y el pecho. Ana fue trasladada de urgenciaa un hospital donde falleció. Sus compañeros están de luto. Han colgado carteles en señal de duelo y los pacientes han llevado a la entrada velas y flores.

Vicente, su asesino, de 70 años, era un conocido odontólogo. Ya jubilado, de Castellón, algnos pacientes le retuvieron para que huyeras y fue detenido. "Se le ha ido la perola", dice Pilar, amiga y paciente del dentista, que lo recuerda que era una buena persona. Ana tenía 64 años y un hijo de una anterior pareja.

PUEDE INTERESARTE Los detalles de la celebración de la Constitución del 78, la más longeva de nuestra historia

La consternación es total en Benicàssim donde se habla de que la violencia de género es un mal que afecta a todas las edades y grupos sociales. "Nadie está libre de esto que da igual edad y tipo de gente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Susana Marqués Escoín, alcaldesa, señala que: "esto es una lacra hablo como alcaldesa y sobre todo como vecina que no sea en vano, que estemos unidos y luchemos para acabar con esto".

Con Ana ya son siete las víctimas de violencia de género en mes y medio.