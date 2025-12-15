La polarización en España ya rompe familias y amistades

Lidia Camón 15 DIC 2025 - 17:09h.

El 48% dice que su círculo de amigos más cercanos tiene ideas parecidas o prácticamente idénticas a las suyas.

Cinco millones de españoles han dejado de hablarse con alguien por motivos políticos, según un informe de More in Common sobre polarización.

La polarización fomentada por nuestra clase política ya afecta a nuestras vidas. Y obvio, no es para bien. El dato es demoledor: cinco millones de españoles han dejado de hablarse con alguien por motivos políticos. Hablamos del 14% de la población mayor de edad con derecho a voto.

La organización More in Common, que analiza la polarización a nivel internacional ha publicado este lunes una radiografía de la fractura social en España y de cómo este fenómeno afecta a la convivencia ciudadana y al sistema democrático.

Este informe- basado en más de 2.500 entrevistas realizadas a ciudadanos con derecho a voto entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre de 2025- arroja que el 60% de los españoles evita hablar de política para no discutir y un 15% ha abandonado grupos de WhatsApp por motivos políticos.

El estudio muestra una sensación de división cada vez mayor entre la ciudadanía, con niveles de polarización por encima de otros países europeos como Alemania, Italia o Francia, y muestra que el asunto que más divide las opiniones de los votantes es la inmigración.

Todos los encuestados valoran a los votantes de su mismo signo por encima del resto, de hecho, casi la mitad de los españoles reconocen relacionarse sobre todo con personas políticamente similares a ellos: el 48% dice que su círculo de amigos más cercanos tiene ideas parecidas o prácticamente idénticas a las suyas. El 65% de la población piensa que estamos muy divididos o algo divididos y sólo un 16% piensa que estamos unidos. Para el 57%, la mayor división que existe en nuestra sociedad es entre “gente de izquierdas y gente de derechas”.

Abascal y Sánchez, los más polarizadores

Santiago Abascal y Pedro Sánchez son los líderes considerados más 'polarizadores', según el estudio de More in Common y según la ideología del entrevistado, claro está. Obviamente, para los ciudadanos de izquierda, el líder de Vox es el mayor catalizador de la crispación y para los de derecha, el presidente del Gobierno y líder socialista está en el top polarizador.

El estudio sitúa como culpables de esta polarización a los propios políticos, junto con los medios de comunicación y las redes sociales, y pone como pico más alto de polarización los primeros meses de 2024, con la ley de amnistía en pleno debate. La única esperanza, que seis de cada diez creen que "aún es posible superar las diferencias y recuperar la unidad social".