El caso de Tulia vuelve a poner en el foco la efectividad del sistema VioGén

Daniel Montero 15 ABR 2026 - 16:13h.

En el caso de Tulia parece obvio que ha fallado el sistema de protección integral contra la Violencia de Género

Hasta el 14 de abril, 16 mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas, 7 más que el año pasado por estas fechas.

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2026 está siendo un año negro para la violencia machista. Hasta el 14 de abril, 16 mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas, 7 más que el año pasado por estas fechas. Para analizar la situación, hoy se han reunido gobierno y comunidades. Aseguran que el sistema Viogen funciona.

Estudian el caso de Tulia, asesinada por su expareja en Córdoba el lunes. Su asesino tenía una orden de alejamiento de su víctima, pero vivía en su mismo bloque porque Tulia se había ido a casa de un familiar que vivía en el mismo bloque que su maltratador. La mujer, que se había separado tres meses antes y le había denunciado. De hecho, tenía un juicio con él el mismo día en que fue asesinada a machetazos. Esta herramienta integra información policial, judicial y administrativa para proteger a las víctimas y a sus hijos.

En este caso parece obvio que ha fallado el sistema de protección integral contra la Violencia de Género que debía protegerla. Y ha fallado en distintos puntos. El sábado el asesino de Tulia entró en su casa con un martillo, la amenazó, rompió el equipo de música que estaba sonando y la amenazó con destrozar su casa. La policía acudió, ella puso una denuncia pero el caso no cayó en un juzgado especializado en violencia de género sinoj en el juzgado de instrucción seis que, en ese momento, está de guardia. Se decreta una orden de alejamienbto de 500 metros, porque el juez tampoco puede hacer mucho más.

Nadie en el juzgado pide una medida de prisión para el maltratador y si la Fiscalía o los abogados de Tulia no lo solicitaron, el juez no puede acordarlo porque sería ilegal. Así que su maltratador queda libre, pero con la condición de que se tiene que ir de su casa hasta el lunes, para no coincidir con ella.

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Tulia entra en el sistema Viogen al ser su primera denuncia. Aquí viene otro de los problemas porque aunque ella nunca ha denunciado, su familia relata un historial de malos tratos continuos desde hace tiempo. El sistema es un algoritmo que detecta un riesgo medio y con eso se fijan las medidas de protección a la victima, que son policiales, no judiciales. Y entre esas medidas está el acompañamiento a la víctima el día del juicio. La policía se lo ofreció pero ella lo rechazó.

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Aquí está el debate de si puede una víctima decidir sobre sus medidas de protección por encima de los agentes o del protocolo. Una hora antes del juicio Tulia salió a sacar al perro. Su asesino conocía sus rutinas y tenía las llaves del portal, donde se escondió y la esperó con el objeteivo de asesinarla. Después, subió a su casa, a esa casa en la que se supone que no podía estar y esperó la llegada de la policía.