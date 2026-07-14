Marta Aguirregomezcorta 14 JUL 2026 - 16:59h.

De media, los coches en España tienen 14,5 años de antigüedad

Motoristas y ciclistas, los más beneficiados del nuevo cambio en las normas de circulación

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En pleno período de vacaciones y de viajes en carretera, toca poner el foco en el manteniniento de los coches. Porque también es una causa de accidentes de la que no siempre se habla. Un dato lo demuestra: en la última década, 670 personas murieron en accidentes en los que los coches implicados tenían problemas de mantenimiento, informan A. Núñez, LL. Mínguez, A. Villares.

Y más crítica es la situación en un parque automovilístico tan viejo como el nuestro. De media, los coches en España tienen 14,5 años de antigüedad y su mantenimiento tampoco lo hace la mayoría. Diez millones de conductores, según un etudio de la Fundación Línea Directa, confiesan que no lo hacen. El 52% por razones económicas. Los ciudadanos se quejan del precio de los talleres que "te quitan un ojo de la cara".

En cuanto a la ITV, que es obligatoria, 1 de cada 3 conductores no hace la revisión por lo mismo, por el dinero. Como señala Mar Garre, de Fundación de Línea Directa, es importante que "el vehículo esté en buen estado y más ahora en los desplazamientos de verano".

Es la tormenta perfecta para multiplicar por 5 el riesgo de morir en caso de accidente. Así, las revisiones las hacemos cada vez más tarde. Muchos son los que tiran de mecánicos pirata, de hacer apaños con ruedas recauchutadas, de hacer las reparaciones uno mismo. Lo cierto es que las reparaciones no salen baratas y se han incrementado un 22% en los últimos cinco años. Navarra y Baleares concentran la mayor proporción de conductores que no realizan mantenimiento anual a sus coches.