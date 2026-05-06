Este es el mensaje que han mandado tras exponer el aterrizaje de emergencia del avión medicalizado

Vuelve a ver en Mediaset Infinity los programas completos de 'Todo es mentira'

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Todo el mundo está pendiente de un barco, pero también de un avión medicalizado que ha salido de Praia, Cabo Verde, con destino final en Países Bajos y con escala en Marruecos en torno al medio día.

Sin embargo, Fabián Pérez de 'Todo es mentira' se ha dado cuenta a través de la aplicación 'Flightradar' de que "este avión se ha desviado a Gran Canaria y acaba de aterrizar minutos antes de volver de la publicidad".

Algo que deja "flipando" a Risto Mejide porque tal y como recuerda Paula Fraga "no tienen protocolo". Más tarde, el presentador interrumpe la 'situation room' de la guerra para informar de que la Secretaría de Estado de Comunicación se ha puesto en contacto para aclarar esta información.

La aclaración de la Secretaría de Estado de Comunicación

Tras exponer la información, Risto Mejide informa de que "es cierta". "Nos acaba de escribir la Secretaría de Estado de Comunicación a este programa y nos dice: 'Uno de los aviones que trasladaba dos casos de hantavirus desde Cabo Verde a Ámsterdam tenía que hacer parada en Marruecos para repostar combustible'".

Sin embargo, "Marruecos se ha negado a que el avión pare y nos han pedido que sea en el aeropuerto de Gran Canaria", lee el presentador. "No se bajará, ni subirá ninguna persona. Se trata de una parada técnica para repostar combustible y continuar con el trayecto previsto", añade.

Fabián Pérez, por su padre, agradece la confirmación oficial al Gobierno de España y deja en manos de los españoles creer esta información o no: "Como periodista siempre hay que atender las versiones oficiales".