¿Por qué se ha hecho referencia en el juicio del caso Koldo a 'Todo es mentira'?, Risto Mejide lo explica

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En un día tan histórico para la serie de 'Todo es mentira', 'Nadie', el presentador tiene algo que destacar: "Tenemos el orgullo de poder decir que este humilde programa ha sido protagonista en el juicio mascarillas".

Y es la acusación aopular ha mencionado al programa, tal y como se muestra en el video. Pero, ¿a qué se refieren concretamente?

El momento televisivo al que hace referencia la Acusación Popular

Risto Mejide asegura que "fue aquí" el momento al que hace referencia la acusación popular. Concretamente cuando Leticia de la Hoz "nos intentó convencer de que una chistorra era una chistorra", señala dándole paso al vídeo de la entrevista con la letrada de Koldo García en el programa.

Leticia de la Hoz ha seguido en contacto con 'TEM'

Antes de concluir el tema, el presentador hace una confesión sobre Leticia de la Hoz: "Ha seguido en contacto con este programa durante todas estas semanas, nos ha proporcionado su punto de vista, pero no ha querido entrar nunca más en directo, por lo que sea".