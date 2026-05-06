Miguel Ángel Rodríguez manda un mensaje aclarando por qué parece que ha cambiado de versión antes y después del juzgado

Si quieres disfrutar de los programas completos de 'Todo es mentira', puedes hacerlo en Mediaset Infinity

Compartir







El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha admitido ante el juez que difundió datos de periodistas del país pero, ¿quién difundió esos datos? "Depende de la hora a la que se lo preguntes", señala Risto Mejide.

Y es que, tal y como muestran en 'Todo es mentira', "ha cambiado de versión en menos de una hora" ya que "antes de entrar al juzgado había dicho a los medios que quien le había dado las fotos era un vecino". Pero justo a la salida de los juzgados "afirmaba que se los había pasado González Amador".

El mensaje de Miguel Ángel Rodríguez a 'TEM'

Antes de hablar con Alfonso Serrano sobre el viaje a México de Ayuso, Risto Mejide interrumpe el programa: "No pueden pasar más cosas. Nos acaba de escribir Miguel Ángel Rodríguez".

"Por más que le deis vueltas, Alberto es también vecino del edificio", es el contenido del mensaje.