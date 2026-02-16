Beatriz Benayas 16 FEB 2026 - 20:43h.

Consumo va a endurecer la regulación de la publicidad de los alimentos que no son sanos dirigida a menores

Un 80% de los españoles se declaran a favor de prohibir la publicidad de los alimentos no saludables

Compartir







Consumo va a endurecer la regulación de la publicidad de los alimentos que no son sanos dirigida a menores. El Gobierno da un paso más en la lucha contra los ultraprocesados en la infancia, que consumen el 80% de los niños.

El último Barómetro de Seguridad Alimentaria señala que casi un 80% de los españoles se declaran a favor de prohibir la publicidad de los alimentos no saludables dirigida a niños. Todavía más, el 91%, apoya prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años y buena parte de ellos, el 54%, querrían equipararlas al alcohol prohibiéndolas hasta los 18.

¿La causa? Los alimentos ultraprocesados tienen altas cantidades de grasa, azúcar o sal y cada menor ve 4.000 anuncios al año animando a consumirlos. En una sociedad donde el 8% de los niños tiene obesidad y el 22% sobrepeso. En semanas, el Gobierno anuncia medidas para equipararnos a Portugal, Noruega, Reino Unido, Irlanda y Suecia que ya han restringido la publicidad de esos alimentos aprovechando el tirón de influencers e ídolos del deporte entre los niños.