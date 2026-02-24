¿Dónde es más caro comer en España?

Bilbao, Barcelona y Madrid, en ese orden, son las ciudades con el menú del día más caro

Encontrar un menú del día por menos de 14 euros, misión imposible

Comer fuera es uno de los placeres más extendidos en España, pero no todos los lugares son iguales cuando se trata de precios. Aunque el coste medio de comer en un restaurante en España es relativamente moderado comparado con otros países europeos, es cierto que existen diferencias notables entre las distintas ciudades y regiones de nuestra geografía, que conviene conocer si quieres planear bien tus gastos gastronómicos.

Las ciudades más caras para comer

Si atendemos a uno de los indicadores más utilizados, el precio medio del menú del día, las ciudades que encabezan la lista de las más caras para comer en España comienzan con Bilbao, con un precio medio del menú del día de 15,50 €, el mayor registrado entre las principales ciudades españolas. En segunda posición estaría Barcelona, que tiene 15,10 € de media, mientras que Madrid les sigue con 14,80 €.

En comparación, otras plazas como Valencia, Sevilla o Las Palmas rondan precios significativamente menores, en torno a 13–13,3 € por menú del día. Esto nos indica una tendencia: las grandes metrópolis del norte y centro de España tienden a registrar precios de restauración más elevados que muchas ciudades del sur o zonas menos densamente urbanizadas.

Precios por comunidad autónoma

Si miramos los datos por comunidades autónomas en lugar de por ciudades, también aparecen tendencias claras en torno a dónde es más caro comer fuera. Así, vemos que las comunidades con los menús del día más elevados son Baleares (16 €), País Vasco (15,8 €) y Cataluña (15,4 €). En el extremo opuesto, las más económicas son Canarias (13 €), Asturias (13,2 €) y Andalucía y Murcia (13,4 €).

Estas diferencias no solo reflejan el coste de la restauración en sí, sino también factores locales como el coste de la vida, la renta de los residentes o los precios de los alquileres de los establecimientos.

¿Por qué hay tanta diferencia de precios?

Son varias las razones que explican por qué comer fuera cuesta más en unos lugares que en otros:

Renta y nivel de vida local : Las ciudades con un coste de vida más alto tienden a trasladar ese coste también al sector de la restauración, lo que se traduce en menús y precios por persona más altos.

: Las ciudades con un coste de vida más alto tienden a trasladar ese coste también al sector de la restauración, lo que se traduce en menús y precios por persona más altos. Demanda turística y reputación gastronómica : Ciudades como Barcelona no solo tienen población local, sino una enorme afluencia turística que puede elevar los precios de bares y restaurantes situados en zonas muy concurridas.

: Ciudades como Barcelona no solo tienen población local, sino una enorme afluencia turística que puede elevar los precios de bares y restaurantes situados en zonas muy concurridas. Oferta gastronómica de gama alta: Además del precio medio del menú del día, existen experiencias culinarias de alta gama que pueden hacer que comer en ciertas zonas sea mucho más caro de lo que reflejan las cifras de menú. Por ejemplo, el chef Dabiz Muñoz ha subido el precio de su menú degustación en DiverXO a 450 €, lo que lo coloca —por sí solo— como uno de los menús más caros de España.

Más allá del menú del día, en lugares muy turísticos o exclusivos es frecuente encontrar precios que superan ampliamente la media. Testimonios y experiencias aportan ejemplos claros: en zonas como Puerto Banús (Málaga), algunos visitantes reportan gastos de entre 50–75 € por persona en restaurantes locales, mucho más que la media nacional habitual.

Además, ciudades como Palma de Mallorca registran precios de alimentos y restauración incluso por encima del promedio nacional, por su condición de destino turístico y su coste de vida general.

Cómo comer fuera sin pagar de más

Si quieres disfrutar de la gastronomía española sin que te duela tanto la factura, hay ciertas máximas que pueden ayudar a que la cuenta no te duela tanto. En primer lugar, es importante dar preferencia al menú del día, que suele ser bastante más económico que pedir a la carta en ciudades caras. Además de esto, también hay que tener en cuenta que las zonas turísticas y grandes avenidas son más caras, por la mayor demanda que existe de parte de los visitantes.

El tercer consejo que conviene valorar es retrasar la hora de la comida hasta media tarde, o comer a base de tapas, que no solo pueden resultar más asequibles, sino que además permiten probar muchos platos distintos sin pagar de más.

En definitiva, comer fuera en España es, en general, más barato que en muchas ciudades de Europa occidental, pero no en la misma proporción en todas partes. Los lugares más caros para hacerlo suelen ser grandes ciudades y destinos con turismo internacional consolidado, como Bilbao, Barcelona o Madrid, en las que el menú del día y los precios de restauración en general superan la media nacional.

A su vez, regiones como Canarias, Asturias o Andalucía mantienen precios más moderados incluso en pleno 2025, lo que las convierte en alternativas atractivas para viajeros y locales que buscan disfrutar de la gastronomía sin gastar tanto.