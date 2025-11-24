Lidia Camón 24 NOV 2025 - 15:39h.

Las comunidades donde el menú es más caro son Baleares (16 euros) y País Vasco (15,8 euros).

Canarias, 13 euros y Asturias tienen los menús del día más baratos.

El menú del día, cada vez más demandado en España, que permite a estudiantes y trabajadores comer sano por un precio asequible, es más caro que el pasado año. Encontrar un menú del día por menos de 14 euros resulta casi misión imposible. Hace nueve años podíamos comer por unos 12 euros y en 2025, ya llegamos a una media de 14,20.

"No me gusta que suban, pero tampoco pueden hacer milagros", dicen los ciudadanos acostumbrados a comer fuera de casa. Los hosteleros señalan que "la subida de las materias primas se tiene que repercutir de alguna manera". Pero eso no va a hacer que muchos de los que acuden dejen de hacerlo. "Llevo viniendo desde hace 15 años y me va perfectamente bien no cambio".

Otro aspecto es la subida del precio de la cesta de la compra. Así que para la gente que vive sola es una opción razonable: "Comer y cocinar para una persona sola cada vez es más caro así que una o dos veces por semana optan por venir a un bar o restaurante".

Los hosteleros han tenido que enfrentarse a la subida de los precios de los alimentos, de la electricidad para cocinar, de los alquileres y de los salarios de los trabajadores. Por eso el menú del día ha subido un 1,5% de media y ha pasado de 14 euros a 14,2 euros.

El 30% de los hosteleros han mantenido los precios a pesar de todo, pero un 10% lo ha subido más de 4 puntos. La comunidad donde el menú es más caro es en Baleares con16 euros de media, y País vasco 15,8. Donde son más baratos, en Canarias, 13 euros y en Asturias. "Si le tienes que dar de comer a los trabajadores te tienes que amoldar al precio de ellos".

Un 40% de los restaurantes ha incrementado sus precios, pero también hay comunidades como Baleares, País Vasco y Extremadura que no los han tocado. Una costumbre que aunque se vaya encareciendo siempre tendrá hueco en la mesa.