Víctor Ábalos niega que reservara habitaciones para su padre: “No reservo habitaciones para prostitutas”

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Tras salir a la luz una nueva información sobre los supuestos encuentros sexuales de José Luis Ábalos, exministro de Fomento, en esta ocasión en su residencia institucional y en un hotel reservado por su hijo, Víctor Ábalos ha conectado con Nacho Abad para negar la exclusiva de ‘El Español’, demostrar su inocencia y señalar directamente a Pedro J. Ramirez en una persecución contra su padre.

Antes de intentar demostrar que estamos ante una información “falsa”, el hijo de José Luis Ábalos ha mostrado su decepción con ciertos colaboradores: “Me duele porque no hay forma de defenderse de esto. Me duele que Ramón (Ramón Espinar) no entienda lo que está sufriendo mi padre… Si les pasa a otros es denunciable, pero si le pasa a Ábalos, para delante…”.

Nacho Abad ha querido saber cómo podía pagar su padre tantos supuestos servicios sexuales: “Si tú tienes prostitutas a diario en tu casa, no lo puedes pagar con un sueldo de ministro”, Víctor Ábalos ha sido tajante y ha negado una vez más la información.

“¿A tu nombre estaban las habitaciones que dormían las prostitutas?”, ha sido la siguiente pregunta del presentador de ‘En boca de todos’ y ante la que el hijo del exministro de Fomento ha dejado claro que era algo falso: “Es una reserva de una habitación individual… Estuve en Madrid una semana antes de que mi hermano fuera cesado… El propio hotel me ha dicho que lo que dice ‘El Español’ es mentira porque yo hago la reserva y yo la pago… Era una época de covid y todo iba con QR. ¿Alguien cree que mi padre se va a llevar a prostitutas a la casa del ministerio con Calviño de vecina? La del parador no es una prostituta, ya te lo dije… Eso es un montaje tan burdo que se va a demandar…”.

A Víctor Ábalos le ha parecido estupendo que las cámaras de ‘En boca de todos’ le acompañaran a demostrar que él estuvo esa noche en el hotel, pero ha tenido una duda: “¿Qué pasa si esa noche de hotel no fue para unas prostitutas?”. Él asegura que puede acreditar que estuvo en esa habitación: “No reservo habitaciones para prostitutas, lo que quería Calabrés era meterme en prostitución… No es Calabrés es Pedro J. Ramirez…”.

Respecto a los motivos que el periodista de ‘El Español’ podía tener para implicarle en algo así, el empresario lo ha tenido claro: “Lo iremos sabiendo, no te preocupes… Yo me puedo hacer una idea muy clara… Yo tengo una doble razón: unos servicios prestados, a unos intereses y un tema muy personal contra mi padre…”.

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Además, ha sacado a la luz que el empresario también podría haberse saltado la ley en pandemia: “En el 2020 hizo un acto para 150 vips, de todos los partidos políticos, en plena época de contagios para promocionar el quinto año de ‘El Español’… Nos veremos en los juzgados, yo no contrato habitaciones para prostitutas y sé que este medio acaba de fabricar una falsa exclusiva…”.

“¿Cómo han logrado el teléfono de Koldo? Esto no sable gratis… A mí no me ha llamado nunca para contrastar nada”, es otra de las reflexiones que Víctor Ábalos le ha lanzado a Nacho Abad.

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