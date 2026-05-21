La Audiencia ordenó el lunes el bloqueo de 490.780 euros de las cuentas de Zapatero

Isabel Sanz 21 MAY 2026 - 20:33h.

El bloqueo no afecta solo a Zapatero, también a mercantiles investigadas en la causa.

El momento en el que la labor de asesoramiento a una empresa se convierte en tráfico de influencias

Compartir







El lunes, un día antes de los registros, y el mismo día en que escribió el auto de más de 80 páginas, la Audiencia Nacional decretó ese bloqueo que también afecta a mercantiles. Es una medida que solicitó la UDEF y que afecta exclusivamente a ese medio millón de euros que cobró el expresidente Zapatero de Análisis Relevante. El bloqueo no le afecta solo a él, también a mercantiles investigadas en la causa. Una de las mercantiles que está investigada es la de sus hijas, Ahatthefav, aunque ellas, personalmente no lo están.

En el auto en el que cita a Zapatero a declarar el próximo 2 de junio como investigado, el juez indicaba que, del análisis financiero realizado, el exdirigente socialista y su entorno eran "los beneficiarios finales de la operativa", ya que detecta "transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, refirmando la utilización personal de los fondos obtenidos".

"La sociedad Análisis Relevante percibe fondos de Plus Ultra, Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva por más de 941.000 euros, remitiendo posteriormente cantidades significativas a Zapatero (490.780) y a la sociedad What The Fav (239.755)", de sus hijas, detallaba.

Calama señaló que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

PUEDE INTERESARTE El petróleo y Zapatero: una empresa del Gobierno chino habría pasado por él para sacar petróleo de Venezuela

Esa supuesta trama tendría como finalidad "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Según el juez instructor del caso, se habrían utilizado sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

También apunta que la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta, que fue la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Muchas de las conversaciones que hemos visto estos días, salen gracias la colaboración con Estados Unidos. Ha sido clave la colaboración del departamento Homeland Security Investigations que envió a España mensajes del móvil de Rodolfo Reyes, uno de los propietarios de Plus Ultra. Es el que hablaba de Zapatero como nuestro pana, por ejemplo. Esto es muy importante, porque son sus mensajes con otros directivos y con Julio Martínez los que han ayudado al juez a hacer ese dibujo, de Zapatero como intermediario de Plus Ultra y la administración pública para el rescate.

De momento tiene el dibujo, pero en los próximos días conoceremos el sumario, que nos dará más detalle. En él habrá documentos, imágenes y más conversaciones que den cuerpo a todo lo que dice el auto. El auto no lo puede comprender todo son 80 páginas, pero los sumario son miles de archivos.

De todas formas, aquí va a ser muy importante lo que diga Julio Martínez, porque si decidiera colaborar se lo podría poner muy difícil a Zapatero. Y también clave, Gertrudis, la secretaria del expresidente, la que manejaba su agenda y trabajaba con él en su oficina de la calle Ferraz. La oficina desde la que según el juez, se coordinaba, gestionaba y dirigía la red investigada.