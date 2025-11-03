Marta Egea 03 NOV 2025 - 11:00h.

Cuando los hijos se emancipan y la casa queda en silencio, muchos padres se dan cuenta de que el cambio no solo es emocional, también es financiero. El llamado “síndrome del nido vacío” puede suponer una auténtica reestructuración del presupuesto familiar. Los gastos cotidianos van cambiando: la cesta de la compra no es tan abultada, no hay actividades extraescolares, tampoco transporte o matrículas que pagar. De repente, el bolsillo respira.

En España, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, los hogares con hijos destinan entre un 20% y un 30% más al consumo básico que las familias que no tienen hijos a cargo. Esto quiere decir que, cuando los hijos se van, se puede liberar un margen mensual que puede superar fácilmente los 400 o 500 euros. La pregunta clave es: ¿qué hacer con ese dinero?

Esta etapa da la oportunidad de replantear los objetivos financieros: desde poder amortizar parte de la hipoteca hasta reforzar el ahorro para la jubilación o incluso permitirse caprichos como algún viaje concreto o formación personal. Es un momento clave para la economía doméstica, y gestionarlo bien o no puede marcar la diferencia.

Qué es lo que cambia de verdad en los gastos

Cuando los hijos se van de casa, lo primero que se nota es que el carro de la compra no se tiene que llenar tanto. Menos leche, menos fruta y menos ropa de temporada. Esto puede parecer un detalle menor, pero se nota a final de mes. También desaparecen gastos como el transporte escolar, las actividades extraescolares o matrículas. Eso sí, la vivienda sigue siendo el gran gasto fijo, junto a suministros y seguros. Por eso, antes de pensar qué hacer con el excedente, conviene tomárselo con calma unos meses y observar cómo han cambiado realmente las cuentas. De esta manera, se podrá saber con cuánto margen extra se cuenta.

Hipoteca: ¿amortizar, invertir o las dos?

Una de las grandes preguntas cuando llega el nido vacío es qué hacer con la hipoteca si aún está pendiente. Muchas familias aprovechan este dinero extra para amortizar anticipadamente, lo que reduce intereses y da tranquilidad. Otros prefieren invertir buscando una mayor rentabilidad. En estos casos no hay una receta única: si la hipoteca tiene un interés algo, amortizar suele ser la mejor jugada. Si el interés es bajo, quizá compense más destinar parte de este extra a una inversión a largo plazo. Si hay duda, lo ideal es mitad y mitad. Lo importante es no dejar el dinero parado.

Jubilación: prepararla para vivirla con holgura

Ahora es el momento de mirar hacia el propio futuro. La jubilación, aunque parece lejana, está cerca, por lo que aprovechar el dinero extra para reforzar el plan de pensiones o cualquier ahorro previsional es una decisión muy inteligente. En estos casos el tiempo es el mejor aliado: cuanto antes se refuerce el colchón, más sencillo será vivir la jubilación cómodamente y menos se dependerá de la pensión pública.

Fondo de emergencia y seguros: toca reforzarlos

Antes de pensar en rentabilidad, toca asegurar la base. Un buen colchón de emergencia es fundamental para cualquier imprevisto. Suelen ser entre 3 y 6 meses de gastos fijos. También es el momento ideal para revisar los seguros de los que se dispongan, ya que pueden existir coberturas que ya no son útiles.

La casa: ¿se ha quedado grande?

Cuando la casa queda vacía, muchas familias se comienzan a replantear si la vivienda sigue siendo práctica para ellos. Mantener una casa grande cuesta más: IBI, calefacción, comunidad… Algunos optan por reducir gastos. Otros prefieren quedarse y monetizar: alquilar una habitación o la plaza de garaje.

Sea cual sea la decisión, una opción inteligente es revisar las tarifas de luz y gas, mejorar la eficiencia energética y reducir facturas. Cada decisión aquí tiene un gran impacto en el presupuesto familiar.

Inversión: empezar con la más sencilla posible

Con este extra en el presupuesto, muchos piensan que es el momento ideal para “dar el salto” a la inversión. Al buscar la más adecuada se puede caer en la trampa de escoger productos complejos o modas financieras que prometen una rápida rentabilidad. Pero la realidad es que menos es más. Una cartera diversificada, fondos indexados de bajo coste y aportaciones periódicas suelen funcionar mucho mejor a largo plazo que perseguir una rentabilidad instantánea.

Para invertir hay que mentalizarse de que la disciplina y el tiempo son los mejores aliados. En estos casos, hay que marcar qué parte de este excedente se quiere invertir, cuánto riesgo se está dispuesto a asumir y durante cuánto tiempo.

Cuidado con el “efecto rebote”

Después de estar años destinando una buena parte del sueldo a los hijos, es normal sentir la tentación de compensar ese vacío con viajes, cenas o caprichos. Está claro que disfrutar es necesario, pero con equilibrio. El problema viene cuando ese gasto emocional se convierte en un efecto rebote, es decir, lo que antes se invertía en los hijos, ahora se está gastando de manera desmedida, perdiendo toda capacidad de ahorro. La solución no es dejar de disfrutar, sino planificarlo y establecer un porcentaje de ese dinero extra para ello. El resto se puede destinar al ahorro o a la inversión.