27 AGO 2025 - 11:00h.

Septiembre es uno de los meses más complicados para la economía y muchas familias reconocen tener que recurrir a tarjetas de crédito para superarlo

Ahorro por objetivos: el método del “dinero etiquetado” que está cambiando la economía doméstica

Septiembre suele ser uno de los meses más complicados para la economía de los hogares españoles. Después del verano, las cuentas llegan más ajustadas tras los gastos durante las vacaciones o el uso intensivo del coche, y justo después llega la vuelta al cole, pagos de seguros, revisiones de coche y, en muchos casos, el pago de impuestos como el IBI o la tasa de basuras.

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) advierte que el 60% de las familias españolas reconocen que tienen dificultades para llegar a final de mes durante este periodo, y casi un 40% declara que septiembre es el mes en el que más usan las tarjetas de crédito para cubrir pagos corrientes. A esto, se le suma que el ahorro medio de los hogares está situado en apenas un 4,8% de la renta disponible, según datos del INE, lo que deja muy poco margen de maniobra ante cualquier imprevisto que pueda surgir.

La llamada “cuesta de septiembre” no es ningún mito. Se trata de una realidad que obliga a tirar de creatividad financiera a muchas familias para evitar que su economía familiar tiemble. En este artículo, compartiremos 7 trucos prácticos para poder afrontar este mes sin recurrir a deudas innecesarias.

Preahorrar durante todo el año

El concepto del preahorro se basa en apartar una cantidad fija cada mes antes de gastar. Es decir, tratar el ahorro como un gasto obligatorio más. Según datos del Banco de España, las familias que se acostumbran a automatizar sus ahorros consiguen mantener un colchón financiero más estable incluso en meses complicados. Si se guardan desde enero 50 euros al mes en una cuenta separada, en septiembre se dispondrán de 450 euros extra listos para poder servir de ayuda para afrontar recibos, impuestos o matrículas del colegio.

Hoy en día, la mayoría de bancos ofrecen herramientas para automatizar estas transferencias o incluso crear “huchas digitales” con los conceptos para los que serán destinados “IBI”, “coche”, “vacaciones” o “colchón”. De esta manera se puede visualizar mejor a qué va destinado cada euro y se reduce la tentación de gastarlo antes de tiempo.

Ajustar el presupuesto y eliminar los gastos invisibles

Septiembre es el mes más adecuado para hacer un repaso a todas las salidas de dinero. El 80% de los hogares tiene, según la OCU, al menos una suscripción activa que apenas se utiliza (streaming, gimnasios, plataformas de música…). Si se revisan se pueden liberar de manera sencilla entre 20 y 40 euros al mes.

Además, comparar tarifas de electricidad, gas, internet o telefonía móvil puede suponer un ahorro significativo, de hecho, se pueden llegar a ahorrar anualmente más de 200 euros. También se recomienda que se revisen las pólizas de seguros (hogar, coche, salud) y comprobar si se solapan coberturas o si el mercado dispone de mejores opciones. El objetivo es minimizar lo máximo posible los llamados “gastos hormiga”, los cuales son capaces de ir erosionando la economía familiar sin ni siquiera darnos cuenta.

Evitar financiar con tarjeta de crédito

Las tarjetas de crédito, sobre todo las “revolving”, son uno de los grandes peligros financieros. El Banco de España ha advertido en muchas ocasiones que sus intereses pueden superar el 20% TAE, lo que hace que cualquier compra se pueda convertir en una deuda que se multiplica con el tiempo.

Si se necesitan fraccionar pagos, se deben buscar alternativas sin intereses. De hecho, muchos bancos disponen de esta opción para recibos de suministros o impuestos municipales.

Renegociar plazos e impuestos locales

El IBI, la tasa de basuras o el impuesto de circulación suelen llegar entre septiembre y noviembre, generando un fuerte impacto en la economía doméstica. Lo que muchos no saben es que los ayuntamientos ofrecen planes de pago personalizados que permiten fraccionar o prorratear esos impuestos sin intereses, siempre y cuando se soliciten dentro del plazo voluntario.

Revisar el coche antes de que dé problemas

El coche suele ser otro de los protagonistas de la cuesta de septiembre. Después del verano, en el que se suele utilizar más, llega el momento de pasar revisiones, hacer la ITV o renovar el seguro. Para evitar sorpresas, lo que se recomienda es apartar una cantidad cada mes para gastos del vehículo. Además, lo ideal es revisar el coche antes de que aparezcan las averías.

Aprovechar programas y ayudas disponibles

Más allá de las becas escolares, existen ayudas que muchos hogares no conocen y que pueden aliviar la economía en septiembre. El bono social eléctrico ofrece descuentos de entre el 25% y el 65% en la factura de la luz a familias numerosas o en situación de vulnerabilidad.

También, hay ayudas al transporte público en algunas comunidades como descuentos en los abonos mensuales o bonos gratuitos para estudiantes o jóvenes. Además, en algunos ayuntamientos hay bonificaciones en el IBI para viviendas con placas solares o mejoras en eficiencia energética.

Construir un fondo de emergencia

El fondo de emergencia es la mejor defensa contra los sustos financieros que puedan surgir. Se suele recomendar que se disponga de entre 3 y 6 meses de gastos fijos en una cuenta aparte y accesible. Esta cuenta no debe ser utilizada para caprichos, su única función es la de absorber imprevistos.