Marta Egea 09 SEP 2025 - 10:00h.

Las actividades extraescolares pueden suponer un gran gasto anual, por lo que conviene evaluar cuáles aportan más valor al niño y revisar las deducciones autonómicas

La vuelta al cole se encarece cada vez más: las familias gastarán una media de 500 euros por cada niño

Compartir







Cada septiembre, cuando comienza el curso escolar, miles de familias en España se hacen una misma pregunta: ¿a qué actividades extraescolares apuntamos a los niños? La oferta es infinita y la sensación, muchas veces, es que si no se apuntan a algo se pueden quedar atrás. Lo cierto es que no todas las actividades extraescolares van a merecer la pena, ni para el niño y para la economía familiar.

El gasto de las actividades extraescolares no es pequeño: según la OCU, las familias españolas suelen destinar entre 700 y 1.000 euros al año por hijo solo en extraescolares. Una cifra que puede aumentar significativamente cuando se combinan varias, las cuales, en muchas ocasiones se escogen más por presión social o por cuadrar horarios familiares que por los propios intereses del niño.

Además, hay que sumar un aspecto económico que muchas veces no se tiene en cuenta: algunas actividades extraescolares son deducibles en la declaración de la renta, aunque la normativa varía según la comunidad autónoma. Al mismo tiempo, cada vez más ayuntamiento y entidades sociales están lanzando programas gratuitos que ofrecen alternativas de calidad sin coste para las familias, algo que se debe valorar en estos casos.

¿Qué actividades extraescolares aportan más valor?

A la hora de escoger actividades extraescolares el debate puede ser infinito: ¿qué es mejor inglés, música o algún deporte? Lo cierto es que no hay una respuesta única. Según los expertos en educación, las extraescolares con más valor son aquellas que son capaces de equilibrar desarrollo personal, diversión y carga horaria. Es decir, deben servir para que el niño aprenda cosas nuevas, pero también para que pueda desconectar del colegio, y sobre todo, que disfrute en ella.

Un informe de El País señalaba que, en muchas ocasiones, los padres acaban llenando la agenda de sus hijos por encima de lo razonable convirtiéndose en un peligro para su desarrollo emocional y cognitivo. Esto se suele hacer por miedo a que “pierdan el tren” de la competitividad académica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Sin embargo, actividades como el deporte, el arte o un simple refuerzo escolar bien llevado puede aportarles mucho más que añadir otra hora más de deberes disfrazados, la cual solo pueden acabar sobreestimulando al niño y corriendo el riesgo de que se produzca un rechazo a asistir a esas extraescolares. La clave es que los padres se cuestionen si están apuntando a sus hijos a esas actividades porque lo necesitan o porque les da tranquilidad a ellos.

¿Se pueden desgravar las extraescolares en la declaración de la renta?

En algunos casos, el gasto de estas actividades extraescolares puede aliviarse un poco en la declaración de la renta. Pero, hay que tener en cuenta que depende de la comunidad autónoma:

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Andalucía: 15% en idiomas o informática (extraescolares o escolares), hasta 150 euros por hijo.

15% en idiomas o informática (extraescolares o escolares), hasta 150 euros por hijo. Baleares: 15% en idiomas con un límite de 110 euros.

15% en idiomas con un límite de 110 euros. Cantabria: 15% en idiomas y extraescolares

15% en idiomas y extraescolares Castilla-La Mancha: idiomas, refuerzo y desplazamientos, un 15% hasta 150 euros por hijo.

idiomas, refuerzo y desplazamientos, un 15% hasta 150 euros por hijo. Comunidad de Madrid: 15% en idiomas

15% en idiomas Región de Murcia: 15% en idiomas hasta 300 euros y en deporte hasta 150 euros (esta última medida está pendiente de aprobación)

15% en idiomas hasta 300 euros y en deporte hasta 150 euros (esta última medida está pendiente de aprobación) La Rioja: propuesta de 30% en actividades extraescolares hasta 200 euros por hijo (aún sin aprobar)

Lo curioso es que muchas familias no saben que estas deducciones existen, y pierden la oportunidad de recuperar parte del dinero que se ha invertido. En estos casos, conviene revisar siempre la normativa autonómica, porque estas condiciones cambian cada año. En algunos casos, incluso las actividades de música o refuerzo académico pueden ser incluidas, siempre que se facturen de manera correcta.

Alternativas gratuitas en 2025

La buena noticia es que no todas las actividades extraescolares implican un desembolso. Cada vez más administraciones locales están lanzando programas gratuitos de ocio educativo. En la Comunidad de Madrid, para este curso 2025-2026 se pondrá en marcha el plan Patios Abiertos, con cerca de 300 colegios públicos que ofrecerán por la tarde deporte, biblioteca y talleres sin coste.

En Jaén, se encuentra el programa Aprender para Proteger que enseña sobre la educación ambiental a más de 5.000 alumnos, combinando talleres, tecnología y actividades al aire libre. Por otro lado, en municipios pequeños de Almería, la Diputación ha impulsado festivales deportivos para que el deporte llegue a todos los rincones sin que suponga un gasto para las familias.

En Murcia, se ha creado una iniciativa educativa llamada Murci-Insectos en Acción que llega a los colegios con espectáculos, música, cuentacuentos y talleres ecológicos basados en fauna local. En Muro d’Alcoi (Alicante), se encuentra el programa Estiu Jove 2025, el cual mantiene distintas actividades gratuitas para niños y jóvenes.

Asimismo, en Dénia (Alicante) se ha creado el programa Dissabtes Joves, para los jóvenes de 13 a 17, con actividades todos los sábados por la noche pensadas para socializar y disfrutar. También en Dénia, por la tarde, se desarrollarán los Patis Joves, dirigidos a edades de 10 a 14 años, en los que podrán participar en actividades deportivas, artísticas, culturales, talleres sostenibles y dinámicas de inclusión e igualdad.