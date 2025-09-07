La vuelta al cole se encarece cada vez más: las familias gastarán una media de 500 euros por cada niño
Según estima la OCU, cada hogar gastará de media unos 500 euros por hijo en material, uniformes y libros
El gasto escolar medio a lo largo del curso alcanzará los 2.390 euros por niño
El inicio del curso escolar vuelve a suponer un fuerte desembolso para la mayoría de las familias. Según estima la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), cada hogar gastará de media unos 500 euros por hijo en material, uniformes y libros. Una cifra que, unida a los costes que se prolongan durante el año, representa un importante quebradero de cabeza para muchos padres.
Isabel, madre de tres niños en Granada de entre 3 y 15 años, reconoce que septiembre es un golpe para la economía familiar. “Cada vez noto la vuelta al cole más cara”, asegura. Para hacer frente a los gastos, ha tenido que adaptar su jornada laboral: “Trabajo en dos sitios y su padre es autónomo. Si no, sería inviable. Ahorro incluso en comedor”.
Más gastos y pocas ayudas
Otra familia granadina, a punto de recibir a su cuarto hijo, coincide en que la cuesta de septiembre es cada vez más difícil de escalar. “Nos faltan más ayudas”, lamentan.
La OCU advierte que el gasto escolar medio a lo largo del curso alcanzará los 2.390 euros por niño, aunque con grandes diferencias en función del tipo de centro educativo. Las cuotas de los colegios privados y concertados elevan la cifra, pero también los precios de libros y material. “No entendemos por qué los libros son más baratos en los públicos”, protestan algunas familias.