El primer balance apunta a dos heridos graves, uno en estado menos grave y decenas de heridos leves

El autobús siniestrado se dirigía al aeropuerto

Compartir







BarcelonaUn autobús con 60 pasajeros a bordo, la mayoría franceses, se ha salido de la vía en la C-32 en Santa Susanna, en Barcelona, y ha caído por un talud. En total, los servicios de emergencia han tenido que atender a 53 personas y todavía siguen en la zona. El primer balance apunta a dos heridos graves, uno en estado menos grave y decenas de heridos leves.

La mayoría de los pasajeros han podido salir del vehículo por su propio pie y los heridos de mayor gravedad ya han sido evacuados y trasladados a hospitales cercanos.

El autobús se dirigía al aeropuerto

El autobús se dirigía al aeropuerto, pero todavía es pronto para determinar las causas de ese accidente, que ha generado retenciones de tres kilómetros.

Aunque se había reabierto un carril de la autopista, se ha vuelto a cortar para facilitar las labores de los servicios de emergencia.

Mientras tanto, la empresa de transporte ya ha enviado otro autobús para que los pasajeros ilesos puedan continuar con la ruta.