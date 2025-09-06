El nuevo recinto multiusos ha sido impulsado por el empresario Juan Roig

Su capacidad varía según el evento: 15.600 espectadores en formato baloncesto y 18.600 para conciertos

València inaugura este sábado el Roig Arena, el nuevo recinto multiusos impulsado por el empresario Juan Roig, con un concierto tributo a Nino Bravo en el que participará una veintena de artistas.

El proyecto, levantado en una parcela municipal, ha contado con la participación de cerca de 5.000 trabajadores y está concebido como un espacio de referencia para grandes espectáculos. Su capacidad varía según el evento: 15.600 espectadores en formato baloncesto, 18.600 para conciertos y hasta 20.000 si el escenario se ubica en el centro de la pista. Además, dispone de una sala auditorio para 2.000 personas.

Un calendario repleto de eventos

El director general del recinto, Víctor Sendra, ha adelantado que ya hay 57 espectáculos con entradas a la venta y que el objetivo es superar los 80 en su primer año, lo que podría traducirse en 600.000 entradas vendidas.

“Eso demuestra que la música vende en València. El 75 % de las entradas ya están colocadas. No es solo el efecto Roig Arena: están los promotores y las salas que llevan años trabajando. Venimos a sumar”, señaló. También destacó que el recinto ayudará a atraer a España grandes giras internacionales.

Además de música y deporte, el espacio albergará 70 eventos corporativos, lo que subraya su carácter polivalente.

Una inversión íntegramente privada

La inversión total asciende a 365 millones de euros, sufragados en su totalidad por Juan Roig. A la infraestructura principal se suman el colegio público Les Arts, un aparcamiento público inaugurado en 2023 y un parque de 40.000 metros cuadrados, que completan el proyecto.

“Juan Roig se siente muy orgulloso de cada euro invertido. Cada ajuste necesario ha contado con su respaldo, siempre que estuviera justificado”, afirmó Sendra.