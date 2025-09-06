Milán da el último adiós a Giorgio Armani, el 'rey' de la moda, fallecido a los 91 años

La capilla ardiente de Giorgio Armani se ha instalado en el teatro que lleva su nombre, construido por el japonés Tadao Ando

El alcalde de la capital lombarda, Beppe Sala, ha asegurado que "Milán está lleno de Armani, será imposible olvidarlo"

Varios cientos de personas acudieron, incluso horas antes de su apertura a las 9:00 horas, a la capilla ardiente instalada este sábado en Milán para despedir al diseñador Giorgio Armani, llamado desde siempre el 'rey', una institución de la moda italiana en el mundo y al que todos admiraron por su creatividad pero también por su instinto empresarial. Armani murió este pasado jueves, 4 de septiembre, a los 91 años. Informa en el vídeo Darío Menor.

La capilla ardiente, que permanecerá abierta también este domingo, fue instalada en el Teatro Armani, en la calle Bergognone 59, en Milán, donde Armani encargó construir al arquitecto japonés Tadao Ando un enorme edificio que se inauguró en 2015 dedicado a la creatividad con oficinas, espacios expositivos a las pasarelas y otros eventos culturales.

En el lugar donde Armani presentaba sus colecciones durante las Semanas de la Moda de Milán, se colocó en la casi total oscuridad el féretro con un ramo de flores blancas y una alfombra de farolillos en el suelo con una placa de alabastro con un crucifijo y la presencia de una guardia de honor de los Carabineros.

Frase-testamento

Tras el ataúd, una gran pantalla muestra el retrato sonriente de Armani y la que ha sido elegida como su frase-testamento: "El legado que espero dejar es el compromiso por el respeto y cuidado por las personas y la realidad. Ahí es donde todo comienza".

Junto al féretro de Armani, Leo Dell’Orco, su compañero de vida en los últimos 20 años, Federico Marchetti, fundador de Yoox, amigo fiel y miembro del consejo de administración de Giorgio Armani SpA y sus sobrinos, entre ellos Andrea Camerana, uno de sus máximos colaboradores. La familia siempre estuvo cerca del diseñador.

Uno de los primeros en llegar fue el presidente de Stellantis y Ferrari y nieto de Gianni Agnelli, John Elkann, con su esposa, Lavinia Borromeo, seguido poco después por el alcalde de Milán, Beppe Sala.

"Milán está lleno de Armani, será imposible olvidarlo. Se va de Milán con su absoluta convicción en el trabajo como medio de realización personal y profesional. Es un valor que Milán nunca perderá. Fue un gran milanés que hizo tanto por esta ciudad", declaró Sala.

Con motivo del funeral de Giorgio Armani, que se celebrará en privado este lunes, 8 de septiembre, el alcalde ha declarado día de luto en la capital lombarda, como muestra de las condolencias y el pésame de la comunidad milanesa y la bandera de la ciudad ondeará a media asta en todos los edificios municipales.

Los medios italianos destacan que ahora se abrirá el testamento de Armani, quien no tuvo hijos, y en el que se repartirán las cuotas de su imperio industrial, con una facturación de 2.300 millones de euros en 2024 y que gestionará la Fundación, que creó en 2016 justo para gestionarla empresa tras su marcha y salvaguardar la gobernanza y asegurar la estabilidad a largo plazo del grupo.

También incluirá la distribución de un patrimonio de 13.000 millones de euros, del que los herederos más cercanos son su hermana Rosanna, sus sobrinas Silvana y Roberta, su sobrino Andrea Camerana y su mano derecha de toda la vida, Pantaleo Dell’Orco, quien siempre ha sido considerado parte de la familia.