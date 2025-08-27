Su compañero del histórico Dúo Dinámico, Ramón Arcusa, sostenía emocionado que siempre quedará "el recuerdo y las canciones"

El ministro de Cultura, Ernest Urtsun, ha calificado de "auténticos himnos" las canciones del grupo en su visita a la capilla ardiente

Compartir







MadridPor la capilla ardiente de Manuel de la Calva, situada en la SGAE de Madrid siguen pasando personalidades de la cultura, familiares y cientos de seguidores de toda España para despedirse de uno de los miembros del célebre Dúo Dinámico. El cantante falleció este martes a los 88 años de edad en el hospital Anderson de Madrid, informa en el vídeo Dani Berbel. Su compañero de vida en lo artístico, Ramón Arcusa, lo anunciaba en sus redes sociales.

"Auténticos himnos", ha asegurado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en su visita al velatorio. El ambiente es de tristeza acompañado de mucha nostalgia en la capilla ardiente. Muchos de los presentes se han criado con las canciones del Dúo como banda sonora y ahora se acercan desde todas partes a despedirle. "Hemos venido de Valencia solo a este acto", aseguraba una fan.

Los asistentes recuerdan los buenos momentos vividos con sus canciones

En la cola se han recordado su música y se han cantado sus letras, pero sobre todo se han traído al presente los buenos y malos momentos vividos con esos ritmos de fondo. "Para mí han sido irrepetibles", aseguraba una de las presentes. Otra añadía: "Me recuerda muchísimo mi juventud". Un último adiós en una capilla ardiente rebosante de emoción y en la que solo se escuchan buenas palabras sobre Manolo y Ramón: "Fueron mis ídolos de juventud, entonces significa muchísimo".

"Pero siempre estará vivo a través de su música", aseguraba otra seguidora. Misma idea que la que trasladaba su eterno compañero, Ramón Arcusa, que apenas podía articular palabra. "Nos queda el recuerdo y las canciones", señaló. Y es que se va uno de los referentes del la música popular, que deja un legado inolvidable.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Llevaron la música española a otro nivel

Compañeros de profesión como Massiel, que ganó Eurovisión en el 68 con ese La La La compuesto por ellos, también han venido para mostrar sus respetos. "El pop entra en España con el Dúo Dinámico", ha sentenciado, y les coloca en lo más alto de varias décadas: "Marcaron una época". Ella lo recuerda bien, pues les ha acompañado en toda su larga trayectoria: "Decían 'resistiré', y han resistido mucho"

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Una canción que durará para siempre en el imaginario colectivo español y no es para menos, tras ser nuestra píldora de positividad en lo peor de la pandemia. La capilla ardiente estará abierta hasta las 20:00 horas de la tarde de este miércoles. Un día para despedir sesenta años de música inolvidable en un final de verano que nos deja conmocionados