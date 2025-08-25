Tras la tormenta, las actividades han vuelto al festival Burning Man con normalidad

No es la primera vez que el festival Burning Man sufre las inclemencias y el clima severo del desierto de Nevada, en EEUU

Una fuerte tormenta de arena con vientos de hasta 100 km hora ha impactado el festival Burning Man, que se celebra en el desierto de Nevada, causando interrupciones y afectando a los asistentes. El evento tuvo que enfrentar las duras condiciones climáticas que obligaron a suspender algunas actividades y a tomar medidas de seguridad para proteger a los participantes.

La tormenta, caracterizada por ráfagas intensas y una densa nube de polvo, redujo la visibilidad y generó dificultades para desplazarse dentro del recinto del festival. Los organizadores emitieron alertas y recomendaciones para que los asistentes permanecieran en zonas seguras y usaran protección adecuada, como gafas y mascarillas, para evitar problemas respiratorios y oculares.

Actuaciones reprogramadas

A pesar de las complicaciones, algunos eventos se reprogramaron o adaptaron para continuar con la experiencia, aunque con precauciones adicionales. Las autoridades y organizadores continúan monitoreando la situación para garantizar la seguridad de todos y minimizar el impacto en el desarrollo del festival.

Este fenómeno meteorológico recuerda la naturaleza impredecible del desierto de Nevada, donde se realiza Burning Man cada año. Los participantes deben estar preparados para enfrentar condiciones extremas, desde el calor intenso hasta tormentas de arena como la que se vivió recientemente.

Las actividades del festival han vuelto a la normalidad una vez que ha pasado la tormenta de arena y los organizadores han podido recuperar los escenarios yb espacios de conciertos y celebraciones