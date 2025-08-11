¿Se acabó la canción del verano? Una difícil elección entre tantas propuestas

Cada año se complica más la elección de la canción del verano debido a la amplia oferta musical

¿Se acabó la canción del verano? Eso es lo que parece. Ya no hay ningún tema que tarareemos o bailemos durante esta época del año. ¿O puede que si? Canciones como 'Yo quiero bailar' de Sonia y Selena, o 'Aserejé' de Las Ketchup son algunos de los temas imprescindibles de la lista de canciones del verano. Muchas de ellas acompañadas con baila como la 'Macarena'. Informa en el vídeo Clara Martín.

En estos meses de calor escuchamos música por todos lados: ¿pero cuál es la canción del verano? Noticias Cuatro ha salido a la calle para descubrirlo. Artistas como Mora, Karol G o Quevedo son las apuestas favoritas. Y es que cada año se complica más elegir un solo tema. Con tantas canciones ya ninguna se corona como la número uno.

Muchas se quedan en el intento porque con tanta oferta es más difícil destacar. También hay quien no sabe con cuál quedarse. Todavía hay mucho verano por delante para decidir.