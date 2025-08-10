El padre Guilherme, el cura DJ, triunfa en el Medusa Festival de Cullera, en Valencia

El cura DJ ha formado parte del cartel del Medusa Festival, el certamen de música electrónica más importante de España

El padre Guilherme, más conocido como el cura DJ, ha sido el gran protagonista este sábado en el Medusa Festival, el certamen más importante de la música electrónica en España, que se celebra en la playa del municipio valenciano de Cullera entre el 7 y el 11 de agosto.

Guilherme Peixoto, sacerdote católico nacido hace 50 años en Portugal, se hizo viral gracias a una sesión matinal que, con su indumentaria eclesiástica, alzacuellos incluido, ofreció ante 1,5 millones de participantes en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Lisboa en 2023.

Desde entonces es "una celebridad a medio camino entre la fe y la música", destacaron los organizadores del Medusa cuando anunciaron su presencia. Las sesiones del padre Guilherme son ideales para quienes, en la mañana del domingo, no quieren tener que elegir entre la misa y el 'after'.