El curioso origen detrás del nombre de Estopa: así es cómo los hermanos Muñoz bautizaron su grupo

En marzo pasado Estopa ya cerró el año de su 25 aniversario, sin embargo, el dúo no se va a bajar del escenario en todo el verano. En esos tiempos, cuando los hermanos Muñoz estaban empezando, no se presentaban como los conocemos desde siempre sino bajo el nombre de Eso Es. Lo cierto es que no se sentían identificados, así que decidieron replantearse la base para seguir su camino. En Noticias Cuatro nos hemos interesado por el origen del nombre Estopa: así eligieron los hermanos Muñoz su marca.

David (enero de 1976) y su hermano pequeño José (noviembre de 1978) habían dejado el colegio, se habían puesto a trabajar en una fábrica de coches y tocaban en directo donde podían. Vivían en el barrio de San Ildefonso en la localidad de Cornellá de Llobregat, Barcelona. Sus padres, que habían emigrado desde el pueblo de Zarza Capilla en Extremadura, donde volvían todos juntos cada verano, tenían un bar llamado La Española, que estaba en el mismo barrio, justo delante de la comisaría de policía.

Aquel nombre de Eso Es a David y a José no les gustaba en absoluto y buscaban “algo que fuera contundente, que no tuviera el típico artículo delante y que fuera como Ketama o Molotov”, explicaba uno de los hermanos a la prensa cuando presentaron su último álbum para celebrar sus 25 años en la música en marzo de 2024.

Ambos contaban que la palabra elegida para representarles, Estopa, les vino a la cabeza porque estaban acostumbrados a escucharla en el trabajo y además tenía la fuerza que ellos buscaban. Incluso les gusta creer que una de las claves de lo lejos que han llegado y del éxito que tienen está en el nombre del grupo.

Estopa puede significar agresión, ataque, paliza o zurra, según la RAE, entre otros conceptos. No obstante, para los hermanos Muñoz adquiere otro sentido. Según relataron, en la fábrica tenían un compañero, Keko, que traía ciertas piezas devueltas desde el departamento de calidad para que las arreglaran. Una vez queda solucionado el desperfecto “Keko decía: Estopa”. El mismo término lo empleaba para meter presión cuando señalaba: “Dale ‘estopa’ al robot”.

El éxito del álbum de Estopa para celebrar su 25 aniversario

En ese 25 aniversario Estopa presentó un nuevo álbum, Estopía, con el que querían volver a los orígenes. La portada del disco es una ilustración que recuerda claramente a la parte central o el paraíso de El jardín de las delicias, el tríptico fechado entre el 1490 y el 1500 del pintor Jheronimus van Aken, conocido como El Bosco, que se expone en el Museo del Prado de Madrid. La obra original es “una alegoría del pecado y su castigo, dividido en tres paneles: el paraíso, el mundo con el pecado y el infierno”.

Estopa quería mostrar su propio universo, Estopía, tal como bautizaron el álbum, abriendo las puertas de su “jardín de las malicias” para celebrar un cuarto de siglo en la música. El objetivo del dúo no era “hacer un recopilatorio ni duetos, que es lo que se suele hacer cuando se cumplen 25 años, sino un disco con canciones nuevas con el único input de que fuese un homenaje al primer disco, con temas que tuvieran ese aroma a nosotros”, señalaron los hermanos ante la prensa.

Este es su décimo segundo disco con canciones que ya habían adelantado como El día que tú te marches o La rumba del Pescaílla (el primer tema que cantan en catalán). Es una mezcla de sus típicos ritmos de rumba entremezclados con rock, rap, funk e incluso incorporan una ranchera. Además, aprovechando el lanzamiento de Estopía, eligieron la canción Ké más nos da, que ha tenido un éxito rotundo, como carta de presentación. Por otra parte, hace poco han publicado el vídeo musical del tema Mañana clara que actualmente está en plena promoción.

David y José, que han producido el disco en su estudio de Barcelona con Roger Rodés como ingeniero de grabación, han ofrecido a sus fans una gira de conciertos durante todo el ejercicio pasado por toda España y también han viajado a Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos y Venezuela.

Ha pasado un cuarto de siglo desde que Estopa nació oficialmente un 18 de octubre de 1999. La música de los hermanos Muñoz ha evolucionado al igual que sus letras pero siguen siendo los exponentes de la rumba catalana y el pop y el rock español. Así lo confirman los reconocimientos que recibieron en 2024 como el Premio Los 40 Music Awards a la Mejor Gira, el Premio Ondas a la trayectoria, el Premio MOTY, el Premi Català de l’Any o la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura.

De cara a este verano, los fans de Estopa podrán disfrutar de los hermanos Muñoz en directo en el Festival Río Babel de Madrid el 4 y 5 de julio; en el Week end Beach Festival de Andalucía del 10 al 12 de julio; en el Boombastic Festival Llanera (Asturias) el 18 julio; en el Zevra Festival Cullera (Valencia) el 20 julio; o en el Lava Life Festival de Arrecife (Lanzarote) el 26 de julio.