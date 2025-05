Así gestiona Aitana la enfermedad que padece el 20 por ciento de los españoles

En febrero pasado Aitana confesó durante una entrevista en televisión que se ha puesto en manos de profesionales y que está bajo tratamiento con medicación para tratar los problemas de salud mental que padece. La depresión, la ansiedad y la hipocondría le acompañan desde hace años pero ha sido hace poco tiempo cuando realmente se ha dado cuenta de lo que le estaba pasando. Desde Cuatro nos acercamos a Aitana y su manera de gestionar una enfermedad común en España . Además, tal como ella ha declarado el hecho de tener “privilegios”, éxito y comodidades le hace sentirse peor todavía porque no se cree con derecho a quejarse. Lo cierto es que muchas personas se encuentran en su misma situación; el 17 % de la población española dice tener depresión, el 16 % ansiedad, fobias o estrés post traumático y alrededor de un 20 % hipocondría.

Aitana Ocaña Morales (San Clemente de Llobregat, Barcelona) es cantante, compone y ya ha trabajado como actriz. Se dio a conocer en la novena edición del programa Operación Triunfo 2017 y quedó en segundo puesto. A punto de cumplir los 26 años en junio próximo desde entonces su éxito ha sido abrumador. Sin embargo, en 2024 y en los inicios de este ejercicio ha sufrido algunos tropiezos. El documental Aitana: Metamorfosis retransmitido en una plataforma de estraeming que se estrenó en febrero pasado no ha obtenido el respaldo que se esperaba. En la segunda parte estaba previsto acompañar a la artista en el proceso de preparación del concierto que se iba a celebrar en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid en julio. No obstante, el Real Madrid confirmó que “no podrán celebrarse eventos musicales en ese recinto por motivos técnicos relacionados con la insonorización”. Ante el giro de los acontecimientos el documental no podía mantener la trama planteada en un inicio. Por una parte, será el estadio Riyadh Air Metropolitano, también en Madrid, donde Aitana actuará el 30 y el 31 de julio próximos, de modo que la plataforma grabará un especial para desvelar los preparativos concretos de estos conciertos.