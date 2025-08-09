Mario Moros (@mimalavida) 09 AGO 2025 - 19:52h.

Los Premios Eisner, algo así como los Óscar del cómic, reconocen por segunda vez en su historia a Akira Cómics

Noticias Cuatro ha visitado la mejor tienda de tebeos del mundo

Compartir







Ésta es la historia de una pequeña tienda de tebeos de un barrio de la periferia de Madrid, que en 1993 tenía apenas 25 metros cuadrados, y que hace unos días ha sido coronada en Estados Unidos con el galardón más prestigioso del sector: un Premio Eisner.

Esta es la historia del sueño de una familia, los Marugán-Escobar, sus dos hijos, Iván y Jesús, y su tienda, la mejor tienda de tebeos mundo: Akira Cómics. Además es la segunda vez que se hace con este galardón. La primera, en 2013. Y es un caso único: ningún otro establecimiento del mundo atesora dos Eisner.

La librería acumula cerca de medio millón de ejemplares

La librería, además de acumular cerca de medio millón de ejemplares en más de mil metros cuadrados de superficie, es un espacio fascinante que recrea tres ambientes, uno para el cómic japonés, otro para el americano y uno tercero para el europeo que reproduce, con todo tipo de detalles, una catedral gótica, incluidas gárgolas de Mazinger o Krusty el Payaso o vidrieras de Star Wars o Astérix. En definitiva, una librería deslumbrante no sólo para los amantes de los tebeos.