La música española se ha unido este sábado en València para homenajear el legado "eterno" de Nino Bravo

El concierto ha sido el 'bautizo' del Roig Arena, el nuevo recinto multiusos llamado a ser un espacio de referencia para el entretenimiento

La música española se ha unido este sábado en València para homenajear el legado "eterno" de Nino Bravo y poner banda sonora al 'bautizo' del Roig Arena, el nuevo recinto multiusos llamado a ser un espacio de referencia para el entretenimiento y el deporte en España.

Cerca de una veintena de artistas de diversos estilos han participado en el concierto 'Bravo, Nino. Vuelve la leyenda', una iniciativa de Westin Mayer y GTS Live, con el que se ha inaugurado el recinto. Los miles de espectadores que han llenado el Roig Arena --las entradas se agotaron en julio-- han coreado los clásicos del cantante de Aielo de Malferit, que, aunque forman parte de la memoria sentimental del país desde hace décadas, hoy han conseguido actualizarse desde el pop, el flamenco, la canción de autor o el indie.

De David Bisbal, Víctor Manuel a Eva Ferri, hija del mítico artista

Malú ha sido la primera en aparecer por un escenario por el que a lo largo de casi dos horas han pasado David Bisbal, Víctor Manuel, Pablo López, Vanesa Martín, Miguel Poveda, Pitingo, Sole Giménez, Marta Sánchez, Carlos Goñi (Revólver), Andrés Suárez, Chambao, Funambulista, La Habitación Roja, Varry Brava, La Casa Azul, Juanjo Bona, Luis Cortés, Sandra Valero y Eva Ferri, hija del mítico artista.

Esta última ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la velada al reencontrarse, gracias a la tecnología y un holograma en 2D, con su padre cantando 'Vuelve'. Al término de la canción ha asegurado que mientras haya una única persona que escuche una canción del vocalista valenciano, siempre seguirá aquí y ha celebrado que el Roig Arena con Nino Bravo "nos ha puesto en boca de todo el mundo".