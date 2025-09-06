El FesTVal de Vitoria premia a Jesús Calleja y a Risto Mejide

La 17ª edición del FesTVal también ha distinguido a ¡De viernes!' y 'La isla de las tentaciones', formatos de Telecinco

La gran apuesta de Mediaset Infinity: la plataforma anuncia 11 programas originales para todos los gustos

Compartir







En la capital del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, se clausura el festival de televisión con varios premiados de Mediaset España, según informa Ángela Martínez. La decimoséptima edición del FesTVal concluye este sábado en el Palacio de Congresos Europa galardonando a Risto Mejide y a Jesús Calleja.

Risto Mejide, conductor de 'Todo es mentira', programa de Cuatro, ha sido distinguido por su amplia y productiva trayectoria como comunicador en televisión. Además, Jesús Calleja ha recibido un reconocimiento especial por su capacidad para conectar e inspirar a la audiencia con sus aventuras como la de 'Calleja en el espacio'.

No han sido los únicos ya que otros formatos como '¡De viernes!' y 'La isla de las tentaciones', ambos espacios televisivos de Telecinco, también han sido premiados durante este broche final.

Desde la alfombra roja, Jesús Calleja ha manifestado su "idea" del motivo por el que ha sido galardonado. "Hacemos una televisión de entretenimiento, pero siempre nos gusta dejar un poso, un pequeño legado. Los viajes que hacemos son como una ventana de aire fresco que entra en tu casa. Y luego nos hemos ido al espacio, que es un evento que nunca había ocurrido en otra televisión del mundo", ha afirmado el leonés.