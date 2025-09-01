Los espectadores podrán elegir a uno de los concursantes de Gran Hermano 20 por primera vez

'Fuera de cobertura' regresa a las noches de Cuatro para mostrar el lado oscuro de Nueva York

Compartir







Mediaset Infinity, la plataforma digital de streaming de Mediaset, se viste de largo en el festival de la televisión de Vitoria. Según informa Idoia Rivas, hoy se ha conocido la gran apuesta de Mediaset España para la audiencia digital, con una variedad de contenidos y de formatos para todos los gustos y 11 programas originales, entre ellos uno de Gran Hermano 20.

Por primera vez, los espectadores podrán elegir a uno de los concursantes de Gran Hermano 20. Va a ser una emisión los siete días de la semana, 24 horas, con dos galas semanales en directo presentadas por Nagore Robles. Entre esta variedad de programas también estará ‘Loco de Amor’, donde la generación Z podrá buscar pareja y que será de emisión diaria.

En este último cuatrimestre se lanzarán 11 producciones nuevas

Mediaset Infinity inaugura el FesTVal, un evento que a partir de hoy y hasta el 6 de septiembre, reunirá en la capital del País Vasco a los más fuertes actores de la industria audiovisual española. Alberto Carullo, director general de Televisión y Digital de Mediaset España, confirma el compromiso con el contenido digital con esta “apuesta atractiva”.

La novedad más llamativa que ofrecerá Mediaset Infinity será el formato innovador de ‘Gran Hermano’ en el que enseñarán el casting presentado por Nagore Robles. Aunque no será el único plato fuerte de la plataforma. ‘El loco amor’, presentado por Sebastián Gallego y Oriana Marzoli, también es otro de ellos. Se trata de un ‘dating show’ en el que dos solteros encontrarán su pareja entre tres opciones.

PUEDE INTERESARTE Mediaset estrena los Premios Planes Gourmet para ensalzar y galardonar la gastronomía nacional y sus productos

En este último cuatrimestre se lanzarán 11 producciones nuevas en Mediaset Infinity y todas tendrán acceso gratuito. Algunas de esas producciones son 'The Ultimate Warrior', 'Madres', 'Me quedo conmigo', 'María Corleone', '(L)over' y el documental de la Húngara. En cuanto a la Isla de las Tentaciones, tendrá dos formatos: el casting que se verá en abierto y el viaje de los seleccionados a República Dominicana llamado ‘Rumbo a la Isla’.