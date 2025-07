Miguel Manso 15 JUL 2025 - 15:07h.

Miguel Ángel Noceda, periodista económico: “La posibilidad de dar un pelotazo siempre está ahí”

El periodista y escritor Antonio Pampliega (Madrid, 1982), que pasó diez meses secuestrado en Siria por milicianos de la filial local de Al Qaeda, acaba de publicar 'Cowboys en el infierno' (Editorial Diëresis), una novela que nos adentra en la guerra de Siria. En la novela, Lucas Corso y sus compañeros 'freelances' son el único grupo de periodistas que cubre los combates de Alepo permaneciendo en Siria, algo que, según desvela el autor, no es una ficción.

El libro es el resultado de 10 años de trabajo donde mezcla la realidad con la ficción a través de su 'alter ego' Lucas Corso, un periodista 'freelance' que cubre la guerra de Siria desde Alepo, con el que se adentra en el mundo de los periodistas, los amores improbables, la hermandad y el horror de la guerra.

"Llegó un momento que mi cabeza explotó con un intento de suicidio”, confiesa el periodista

En una entrevista con Noticias Cuatro, Antonio Pampliega confiesa las secuelas psicológicas que le provocó el secuestro y la acumulación de coberturas periodísticas en zonas de conflicto. “He cubierto muchas guerras y nunca nadie me recomendó ir a un psicólogo o psiquiatra. Pero llegó un momento que mi cabeza explotó con un intento de suicidio”, confiesa.

“Ahora es mi mujer es la que me obliga a ir al psicólogo -explica-. Llega un momento que no se puede convivir con una persona como yo. Después de tantos años rodeado de violencia, me he vuelto en persona violenta”.

Cuenta Pampliega que este libro también es un homenaje a sus compañeros y, en concreto, al fotoperiodista norteamericano James Foley, asesinado por los terroristas del ISIS en 2014 e impersonal por el personaje de Tom Cadwell: "En la segunda parte, casi toda la historia es Jim. Quería que estuviera presente para que la gente entienda que no solamente vamos a hacer fotos".

Con este punto y aparte que supone "Cowboys en el infierno", el ahora excorresponsal se muestra ilusionado con el estreno en septiembre de 'Territorio Pampliega' en Cuatro, donde hace "otro tipo de periodismo" enfocado en las mafias, sicarios o las maras, así como la promoción de su cortometraje 'Au revoir Kabul', un documental en el que narra la historia de las jugadoras en silla de ruedas de la capital afgana.