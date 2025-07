Javier Argüello da un salto a la no ficción con su nuevo libro: ‘El día que inventamos la realidad’

Miguel Manso 08 JUL 2025 - 14:48h.

El autor argentino publica un ensayo donde explora los límites de la ciencia

“Es imposible que el relato científico cubra todos los aspectos de la realidad”, opina

‘El día que inventamos la realidad’ (editorial Debate) es nuevo ensayo de Javier Argüello (Santiago de Chile, 1972), escritor de nacionalidad argentina residente en Barcelona. En el libro se entrelazan historia, filosofía, física y matemáticas —así como la impronta de las narraciones y el poder creador de la palabra—.

Con esta nueva obra, Argüello da el salto a la no ficción para presentar un ambicioso ensayo en el que se propone para desvelar la trama que construye nuestra idea del mundo y cómo la realidad -o el concepto de realidad- que manejamos en la actualidad se ha ido construyendo a lo largo de la historia de la humanidad y cómo, ahora, quizá ha dejado de sernos útil a la hora de permitirnos entender el mundo.

Argüello nos acerca a la singularidad de la vida y la conciencia y para explicarnos el nacimiento de la ciencia, la revolución cuántica, el advenimiento de la inteligencia artificial y las relaciones que se establecen entre todos estos fenómenos y las diversas formas de espiritualidad.

Todo ello porque, en opinión de Argüello, tanto las teorías científicas actuales -como la física cuántica- como la irrupción de nuevas tecnologías como la IA nos obligan irremediablemente a replantearnos qué entendemos por realidad, o si estamos acertados en lo que consideramos como realidad.

“El libro no es una crítica a la ciencia -bromea el autor en una entrevista con Noticias Cuatro-. La ciencia es una herramienta maravillosa, pero le pedimos que responda a cuestiones que no puede responder. Un martillo es muy útil para clavar un clavo, pero a nadie se le ocurre preguntarle por el sentido de la vida. La ciencia no tiene herramientas para explicar qué es la conciencia, porque esta excede a lo físico, a lo medible y comprobable empíricamente”.

Argüello relata en estas páginas el nacimiento y la consolidación, las contradicciones y las incongruencias del rocambolesco camino que nos ha llevado a construir una fantasía tan prodigiosa como es la realidad. Y, al mismo tiempo, nos invita a mirar hacia el futuro para explorar los desafíos a los que nos enfrentamos como humanidad.