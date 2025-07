Miguel Manso 11 JUL 2025 - 15:04h.

El veterano informador sondea en un libro la historia de España a través de la corrupción empresarial

El Diccionario de la RAE define “fiasco” como “fracaso o decepción”. Y, en alguna acepción recogida en otros glosarios, como “desengaño o resultado adverso de una cosa que se esperaba sucediese bien”. Es decir, justo lo que le ha ocurrido a un gran número de empresas en la historia de España, en muchos casos después de largas etapas de esplendor. Compañías que, ya fuera por una mala gestión, ya por la adversidad de los mercados o por no haber sabido adaptarse a ellos, ya por la falta de innovación o por la caída de las ventas, terminaron precipitándose al abismo.

Normalmente, todos esos fiascos han ido acompañados de escándalos de corrupción y otros tipos de delitos, y la mayoría de ellos han desembocado en procesos judiciales que enviaron a la mayor parte de sus protagonistas a prisión o todavía están por resolver.

Como si de una genealogía de mayúsculos tropiezos se tratase, en ‘FIASCOS S.A. Los grandes fracasos empresariales de la democracia’ (Editorial Debate), el veterano periodista económico Miguel Ángel Noceda (Comillas, Cantabria, 1957) ha seleccionado los casos que más huella han dejado en nuestro país desde la llegada de la democracia, en tanto en cuenta estos explican la historia política de nuestro país.

Hablamos de la Rumasa de José María Ruiz-Mateos, la Banca Catalana de Jordi Pujol, el Banesto de Mario Conde, el grupo KIO-Torras de Javier de la Rosa, la Terra de Juan Villalonga, la Gescartera de Antonio Camacho, la Bankia de Rodrigo Rato, la Abengoa de Felipe Benjumea, la Marsans de Gerardo Díaz Ferrán o el Banco Popular de Ángel Ron, entre otras.

“Los que tienen dinero siempre quieren tener más dinero”, explica Miguel Ángel Noceda en una entrevista con Noticias Cuatro. “La posibilidad de dar un pelotazo y hacer dinero fácil siempre está ahí”, añade.

En ‘Fiascos S.A.’ Miguel Ángel Noceda demuestra cómo desde la instauración de la democracia no ha habido periodo en el que no se haya producido algún episodio de este tipo. Algunos ya venían gestándose desde el franquismo, etapa en la que se produjeron escándalos de tal calibre —Matesa, Redondela, Sofico o Fidecaya— que el régimen, muy propenso a taparlos para no mostrar debilidad o falta de eficiencia, no logró ocultar.

La Transición tuvo que atajar las malas prácticas a las que estaban acostumbradas las empresas y los empresarios pero sin embargo, tanto en épocas de vacas gordas como de crisis profunda, casos como estos no han dejado de suceder.

Todos, se quiera o no, son parte de la historia empresarial española y, por tanto, de la historia de nuestro país. Así, ‘Fiascos S.A.’ transita por los casi cincuenta años de democracia de este país y recorre tanto los acontecimientos económicos de nuestro país, que no son pocos, como los políticos, ambos intrínsecamente relacionados.

Como demuestra Miguel Ángel Noceda en esta obra, no es fácil distinguir si estos fiascos tuvieron origen en la política o en la economía, aunque en todos existe, no obstante, un hilo conductor que pone en evidencia la falta de suficientes mecanismos de control para frenar los desmanes de sus protagonistas o el mal uso de los ya existentes. Ante todo ello, y como pregunta final de este ensayo, resuena la pregunta de qué habría sido si se hubiera actuado como se debía y no dilapidando los recursos.

Miguel Ángel Noceda es el actual presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico en 2019, formó parte de la plantilla de 'El País' durante más de 30 años, donde ejerció los cargos de redactor jefe y corresponsal de Economía. Ha dirigido durante los últimos 25 años el curso de Economía para periodistas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander y, desde 2003, el máster de Información Económica. Es autor del ensayo ‘Radiografía del empresariado español’ y fue coordinador de la publicación ‘La economía de la democracia’.