'Calleja en el espacio': Jesús se despide de sus padres y amigos

Jesús Calleja ya tiene las maletas hechas para poner rumbo al espacio a bordo de una nave de Blue Origin. Nuestro compañero se ha despedido de su familia y amigos y comienza el viaje de sus sueños. Todavía no se lo cree, pero ha empezado la cuenta atrás: “¡va a pasar!”.

“Tenemos fecha cerrada y ya está”, confirma Jesús Calleja, “ya no hay marcha atrás, ¡va a pasar!”. Mientras hace las maletas, el aventurero sigue un poco incrédulo, “¡qué me voy al espacio!, cada vez que lo pienso, madre mía”.

Pero es real, ya ha comenzado la cuenta atrás para el viaje espacial de Calleja. “Cuánto he soñado yo con este momento”, dice emocionado, “pero eran sueños de niño y que se vaya a hacer realidad, que tenga la fortuna de estar en esa nave, me parece mentira”. Calleja reconoce que es todo fruto de “la cantidad de carambolas que va dando la vida, pero si lo persigues, si no nunca llega”.