Nuestro país pasa por un bache en la sanidad pública. Faltan matronas , escasean las enfermeras y los pediatras de Atención Primaria se suman a la crítica situación. Según informan Laura Queijeiro y Patricia Pereda en el video, casi dos millones de menores en nuestro país no tienen un pediatra de Atención Primaria asignado, una situación que comienza a hacer mella en los centros de salud.

Los últimos datos expuestos por la AEPap son más que alarmantes. 1’9 millones de niños en España no tienen un pediatra en Atención Primaria, un servicio básico. La falta de pediatras en el sector ha provocado que en los últimos seis años más de 360.000 se sumen a la lista de aquellos que no disponen de un especialista. En este momento, serían necesarios un total de 2.130 pediatras más en Atención Primaria para garantizar la cobertura sanitaria de todos los menores en cada comunidad autónoma, suponiendo un déficit del 32% .

Los padres llevan meses exigiendo una solución para preservar la salud de sus hijos. Explican que no es una situación puntual y que la propia aplicación de la comunidad autónoma ha dejado hasta de funcionar: “Yo directamente esta mañana he ido a sacar una cita y pone que no hay citas”.