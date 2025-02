La Organización Médica Colegial, el Consejo General de Farmacéuticos, la Organización de Consumidores y Usuarios, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes y la Plataforma de Mayores y Pensionistas se han unido para exigir que esta medida no salga adelante. Insisten en que el prospecto en papel no es solo un derecho, sino una necesidad para millones de personas mayores o polimedicadas: “Está muy mal porque uno no está familiarizado con las nuevas tecnologías”.