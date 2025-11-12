La madre de Eva María, la joven secuestrada y maltratada, localiza a la joven que la salvó la vida

El aterrador testimonio de Eva María tras sobrevivir a 7 días de torturas y violaciones en Alicante: “Me ataron con bridas y me quemaban con un soplete”

Compartir







Un vecino del edificio del narcopiso en el que Eva María fue secuestrada y violada brutalmente durante 7 días, ha roto el silencio vecinal para contarnos cómo es el hombre argelino que tiene atemorizado al barrio de San Juan XXIII en Alicante: un hombre agresivo, que vende droga y que cuenta con su propio ejército.

Tras conocer la terrible historia de Eva María, una mujer de Alicante que fue secuestrada, violada y maltratada durante siete días en un narcopiso del barrio de San Juan XXIII por tres hombres de origen argelino, José María Fernández, el reportero de ‘En boca de todos’ ha conseguido hablar con un vecino del barrio y conocer cuál es el perfil del secuestrador y violador.

PUEDE INTERESARTE Cuáles son los sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS) que debería tener tu coche si es nuevo

Vicente, ha sido la única persona del barrio que se ha atrevido a hablar sobre el secuestrador de Eva María. Asegura que el hombre de origen argelino lleva un año viviendo sin su pareja de etnia gitana, con la que tiene 3 hijos y con la que ha tenido una relación de 10 años. Desde que está soltero, el vecino asegura que no para de entrar y salir gente del piso y que se ha metido en el mundo de la droga.

El vecino ha explicado que ya habían vivido un episodio de incendio en el edificio y que, en verano, pone una estufa en el patio y lo utilizan de barbacoa. Al parecer, el hombre argelino se dedica a la venta de estupefacientes y ha llegado a tener una plantación de marihuana dentro de la vivienda: “Ha quitado la cerradura de la puerta porque quiere que la puerta esté 24 horas para que entre a comprar droga quién le de la gana”.

“En el último ramadán se trajo un ejercito de allí y lo resguardan día y noche”, ha intentado explicar el anciano para contarnos que el joven argelino tiene a un montón de hermanos que le protegen y que utiliza a modo de ejército. Durante la semana en la que estaba agrediendo a Eva María, asegura que el hombre argelino ponía la música muy alta por la noche, justo en el momento de las agresiones.

Desde que ha sido detenido, los vecinos aseguran que están viviendo unos días de tranquilidad. Además, una vecina asegura que el secuestrador de Eva María es una persona problemática que trafica con droga, ha producido algún que otro incendio en la vivienda y que pone la música muy alta.

Mariana, madre de Eva María: “Está muy mal, no para de recordarlo todo”

Mariana, la madre de Eva María, ha salido un momento del hospital y nos ha explicado que su hija está en un estado muy delicado, que está a punto de pasar por el quirófano y que psicológicamente está muy afectada: “No para de revivir todo lo que ha pasado”. Nacho Abad ha querido si Eva María tenía muchas quemaduras por el cuerpo y su madre nos ha explicado que tenía gran parte del cuerpo hasta zonas cercanas a la vagina: “La desataba para violarla y le decían que ya no iba a ser una chica guapa”.

La joven que salvó la vida a Eva María está aterrada

José María Fernández y Mariana han conseguido hablar con la joven que salvó la vida de Eva María, una joven de tan solo 20 años y de nacionalidad marroquí, que estaba dispuesta a contar lo sucedido, pero que había desaparecido porque había recibido amenazas y está aterrada.

Al parecer, la joven cuando se encontró la situación no lo dudó, salió corriendo y llamó a la policía, pero en este momento estaba muy asustada porque los argelinos la conocen. Al parecer, la misma mujer que llevó a Eva María al narcopiso, la llevó a ella para que sustituyera a Eva porque estaba ya medio muerta.