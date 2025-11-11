El aterrador testimonio de Eva María tras sobrevivir a 7 días de torturas y violaciones en Alicante: “Me ataron con bridas y me quemaban con un soplete”

"Me ataban a una silla": el escalofriante testimonio de un exalumno del centro autista denunciado por maltratos

Compartir







Desde la cama del hospital y con muchísimo dolor, Eva María, la mujer secuestrada, violada y brutalmente torturada durante 7 días por tres ciudadanos argelinos en un piso okupado del barrio de San Juan XXIII de Alicante, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ y ha explicado de forma muy valiente el terrible daño que ha sufrido: “Me ataron con bridas y comenzaron a quemarme con el soplete, y al día siguiente comenzaron las violaciones”.

Tras ser rescatada por la Policía Nacional y varios días en la cama del hospital, Eva María, la joven brutalmente torturada y violada durante una semana entera, nos ha contado que todavía su estado de salud es delicado y que tienen que operar en unos días porque tiene la mitad del cuerpo quemado: “Estoy todavía mal y me van a trasladar al hospital de quemados”.

PUEDE INTERESARTE Cómo evitar fraudes en compras online durante el Black Friday: de descuentos engañosos a robo de datos

Nacho Abad ha querido conocer los detalles de lo sucedido y con mucho valor, Eva María ha ido explicando cómo llegó al narcopiso del barrio de San Juan XXIII de Alicante, quién la llevó y cómo vivió el terrible suceso: “Yo llegué allí por mediación de una conocida que me dijo que había unos amigos de San Juan que me querían conocer… Entramos en la casa y cuando me di cuenta fui al servicio, le di unas caladas a un porro de marihuana, estaba mareada. Cuando salí no estaba ella y uno de ellos me dio un puñetazo, me destrozó el ojo… Me subieron a la habitación, había unos cartones en el suelo, me ataron con bridas y comenzaron a quemarme con el soplete, y al día siguiente comenzaron las violaciones…”.

Nacho Abad, horrorizado por la crueldad de lo sucedido ha querido saber cómo se sentía la víctima: “Me quería morir desde el primer momento. No sabía por qué una persona puede hacer eso sin conocerme, por la cara. Fue una semana… El último día estaba con convulsiones en el suelo y su intención era subirme en el coche y dejarme tirada en un descampado… Si no hubiera sido por la chica que llegó… La trajo la misma que me llevó a mí, le dije vete de aquí que mira lo que me han hecho a mí. Cuando vino la policía me encontró convulsionando, casi muerta…

Mariana, madre de Eva María: “No me lo puedo ni imaginar, no tienen perdón”

José María Fernández, reportero de ‘En boca de todos’ y Mariana, la madre de Eva María, ha sacado un valor tremendo para realizar la conexión en el barrio dónde se crio y en el que su hija ha sido brutalmente violada y torturada.

Mariana ha intentado recuperar el aliento porque se había derrumbado al escuchar el terrible testimonio de su hija desde el hospital “No tienen perdón”. Muy afectada, ha explicado el dolor que siente y ha denunciado a una joven llamada Penélope, quién fue la que llevó a Eva María al narcopiso de los tres argelinos que la torturaron sin piedad. Según han explicado, la joven está escondida y nadie ha conseguido localizarla. Al parecer, la tal Penélope también fue la persona que llevó a la otra joven al piso y que avisó a la policía de que Eva María estaba secuestrada.

PUEDE INTERESARTE Los planes para reparar a las víctimas de abuso de la Iglesia

Mariana ha explicado que ella nació y se crio en el barrio de San Juan XXIII, un barrio en el que se hija ha estado a punto de morir y que actualmente el 90% de los pisos están okupados por ciudadanos argelinos y marroquís.

La gran dureza del testimonio de Eva María ha dejado a Nacho Abad y a todos los presentes muy tocados y el presentador no ha escondido su dolor: “No recuerdo un testimonio tan duro, no recuerdo un testimonio tan valiente como el de esta mujer desde la cama de un hospital... Deberíamos reflexionar sobre qué tipo de sociedad somos, la empatía que sentimos y qué tipo de inseguridad estamos viviendo… Se me queda el cuerpo cortado”.