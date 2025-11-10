Una activista de Greenpeace mantiene el equilibrio sobre un cable a 30 metros de altura en la plaza de España de la capital.

Una acción inédita, que ha obligado a acordonar la zona y a cortar el tráfico.

Compartir







"El planeta, en la cuerda floja", dice el lema. Y en la cuerda floja ha estado una activista a más de 30 metros de altura en el centro de Madrid para denunciarlo. Piden a los gobiernos que hoy acuden al inicio de la Cumbre del Clima que “pongan fin a los combustibles fósiles y acaben con la deforestación antes de 2030″. Se cuelga el arnés y se prepara para caminar sobre el cielo de la capital. Con sus movimientos simula la inestabilidad del planeta, informa Lucía Sánchez.

Como señala José Luis García Ortega, responsable del Clima y Energía de Greenpeace, "esto solo se puede resolver con pasos firmes en la dirección correcta como estamos demostrando con la acción que está demostrando esta actividad en la cuerda floja"

PUEDE INTERESARTE El cambio climático acaba con la ropa de invierno

Una acción inédita, que ha obligado a acordonar la zona y a cortar el tráfico y con la que Greenpeace exige a los gobiernos que pongan fechas para acabar con los combustibles fósiles y la deforestación antes de 2030.

La organización ecologista quiere anunciar el inicio de la COP30

Con esta acción, la organización ecologista quiere anunciar el inicio de la 30ª Conferencia de las Partes (COP30). "Una cumbre que llega en un momento crítico para la acción climática mundial: diez años después del Acuerdo de París", señala Greenpeace.

Es la primera COP tras un 2024 en el que "las temperaturas medias globales superaron por primera vez el límite de 1,5 °C". Según la organización, se trata de "un indicador alarmante de la aceleración de la crisis climática y de la insuficiencia de las acciones realizadas hasta ahora".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

"Caminar sobre la cuerda floja simboliza la urgencia de avanzar con firmeza hacia adelante y no dejar de dar pasos firmes en la dirección correcta", señala.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Para la organización, "el Gobierno de España debe liderar una postura ambiciosa y valiente en esta COP, sin ceder ante los pasos en falso del retardismo climático de la Unión Europea o el negacionismo global de líderes como Donald Trump, que pueden precipitar al planeta al abismo del cambio climático".