Lara Guerra 13 NOV 2025 - 00:45h.

El equipo de 'Callejeros' acompaña a varios equipos sanitarios y bomberos en la nueva entrega

'Callejeros' presencia una operación de urgencia con el único brazo robótico de la Sanidad Pública: "Minimiza muchas complicaciones"

'Callejeros' llega con una nueva entrega en la que Adolfo Zarandieta acompaña a distintos grupos de bomberos y sanitarios en sus horas más complicadas. En ellas dejan claro la importancia que tiene reaccionar lo antes posible, muestran los desplazamientos y asisten a operaciones complicadas.

El equipo del programa acompaña al grupo médico en sus asistencias en carretera. En este contexto, el periodista pregunta a una de las médicas por la salida o emergencia que no va a olvidar nunca; ella no ha dudado en abrirse en canal al recordar una escalofriante historia que ha dejado en shock a todo el equipo del programa.

El durísimo testimonio de una médica del equipo de tráfico

El equipo sanitario se pone en marcha para acudir a sus desplazamientos y la médica comienza a relatar la asistencia que más evoca: "Recuerdo un tráfico en Fuenlabrada. Era un automóvil con cuatro jóvenes que iban haciendo un vídeo en tiktok para saltarse un radar y grabarlo. Este vídeo le hicieron en directo, tuvieron un accidente de tráfico y el que grababa salió disparado y falleció".

Por último, la trabajadora del Suma 112 detalla que "esto para mí fue muy impactante porque su familia llegó antes que nosotros porque estaban viendo esos vídeos en directo. Tuvimos que controlar la ansiedad de todos los familiares y centrarnos en el paciente. Luego otro médico tuvo que acompañarme con otro de los pacientes que también tenía lesiones potenciales".