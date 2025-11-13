Lara Guerra 13 NOV 2025 - 00:30h.

'Callejeros' acompaña a distintos grupos de bombero y sanitarios durante sus horas más complicadas

En la nueva entrega de 'Callejeros, el equipo del programa acompaña a distintos grupos de bomberos y sanitarios durante sus horas más complicadas, entre ellas las guardias. En estas dejan claro al importancia del tiempo de reacción en tan solo segundos para salvar vidas, desplazamientos hasta los lugares y las operaciones más complicadas.

El periodista ha sido partícipe de una operación de urgencia en la que los primeros síntomas del paciente empieza con una pérdida de movilidad en las piernas. La medica explica qué es lo que le ocurre al enfermo: "Este paciente comenzó con mucho dolor en la pierna, una ciática aguda, artrosis previa. Si esto no se opera pronto, no recupera la función y no va a poder andar apropiadamente".

Estamos ante una operación complicada asegura la médica que la va a realizar. Se ejecuta a través del 'Globus', una maquinaría muy tecnológica: "Se trata de un brazo robótico", detalla uno de los médicos. Previamente a operar, los doctores siempre se lavan las manos; en este momento, Adolfo Zarandieta señala el tatuaje de 'vida' que tiene uno de ellos para que le explique el significado: "me ayuda a concentrarme antes de una operación".

Ante esto, su compañera asegura que "vemos todos los días gente que sufre, está mal, que le ha cambiado la vida en un minuto, y que fallece o va a hacerlo. Por ello a mí también me parece un tatuaje bonito".

'Callejeros' asiste a la operación

En esta operación, los médicos explican que colocan puntos de referencia que utiliza el robot. Se buscan puntos de hueso que sean muy duros, que no se muevan ni un centímetro. Tras esto, uno de los doctores asegura que "en España es el único de la Sanidad Pública que cuenta con este robot. Trabajamos sobre la precisión. Este robot cuesta un millón de euros".

Por último, el médico detalla en qué consiste esta cirugía: "En esta intervención, colocamos unos tornillos. El robot nos va a decir por donde entrar, donde estamos en cada momento...Nosotros hacemos la perforación de la piel y la musculatura para terminar de colocar el tornillo. Ahora, en lugar de abrir una gran zona, nos permite ver a través de los agujeros; esto minimiza muchas complicaciones, infecciones o pérdidas de sangre".