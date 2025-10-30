Lara Guerra 30 OCT 2025 - 00:55h.

Nacho Medina se adentra en la casa de Conchi, afectada por la DANA para conocer cómo se encuentra tras cumplirse un año de la catástrofe

Una psicóloga explica los duros estragos que ha causado la DANA y una afectada relata su testimonio: “No pude salvar a esa niña”

Compartir







'Callejeros' se desplaza hasta Valencia, donde recorre las diferentes localidades más afectadas por la DANA. Se cumple un año de una de las mayores catástrofes de España y con motivo de esto, y de la mano de Nacho Medina nos adentramos en muchas de las historias a las que dimos voz cuando todo ocurrió.

Hace una año, conocimos a una familia cuya madre pudo sobrevivir agarrándose a la columna de su casa: "Estuve a un palmo de ahogarme. Yo quería resistir por mis hijos y pensé 'Señor ayúdame'. En este contexto, Nacho llega hasta la casa de Conchi un año después, para conocer de cerca y pasado este tiempo cómo se encuentra y de que manera revive esta historia.

Llegado a la vivienda, Medina da un fuerte abrazo a la afectada por la DANA y ella asegura que se encuentra "mucho mejor". Tras esto, enseña cómo fueron esos intensos momentos agarrada a la columna: "Estuve tres horas abrazada a ella". Por otro lado, sus hijos, presentes en la casa aseguran que "intenté venir a por mi madre, era muy difícil. Intenté cruzar, pero si lo hacía no lo iba a conseguir así que me fui resignado a casa".

Hijo de Conchi, una superviviente de la DANA: "Es un milagro enorme"

Asimismo, el hijo de Conchi continúa la historia: "Cuando vi que la fuerza del mar se rebajaba un poco, sobre las once me vine esperándome lo peor, no daba un duro, pero los vecinos me decían que sí, que estaba allí. Estaba cogida en la ventanita de la puerta y como pudimos la sacamos. Es un milagro enorme".

Por último, el periodista pregunta cómo fue el abrazo del reencuentro a lo que él, muy emocionado y con lágrimas en los ojos confiesa: "Fue muy emocionante, no me lo creo aún", asegura. Y sobre cómo es su vida un año después, el hijo de la superviviente confiesa que "hemos aprendido que todos los días tenemos que dar las gracias cuando te levantas de la cama. Tenemos aquí a mi madre y puedo abrazarla, reírme, besarla discutir, dejar que me riña..."