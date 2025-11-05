El desgarrador relato de una prostituta que ejerce en un polígono de Madrid para comprar droga: "Empecé cuando mataron a mi marido"
Una prostituta nos cuenta por qué prefiere trabajar en la calle a estar en un club y cuánto gana al mes: "Se sobrepasan"
En el nuevo programa de 'Callejeros', el equipo ha recorrido diferentes puntos de España para analizar cuál es la situación actual de la prostitución en el país. De la mano de Fanny Boehm, hemos visitado, por ejemplo, el polígono de Marconi en Madrid, uno de los puntos clave.
Allí, el equipo ha podido hablar con una prostituta que ha ofrecido un relato absolutamente desgarrador. Sentada en un bordillo, nos ha contado cómo comenzó en el mundo de la prostitución y a qué dedica todo el dinero que gana con ello.
"¿Qué haces con el dinero que ganas aquí?", le ha preguntado Fanny. "¡Comprar droga!", ha respondido de inmediato y sin ningún tipo de duda. "Es la rutina de nosotras. Trabajamos para fumar. Terminamos el cliente y vamos directamente a comprar droga", ha añadido. Y es que, tal y como ha contado, la adquieren en ese mismo lugar. "¡Vivo aquí! Imagínate... Hasta que me dé sueño, que es cuando me voy a dormir y ya está", ha respondido al preguntarle cuánto tiempo pasa ahí.
Acto seguido, ha confesado el motivo y el momento en el que comenzó en esto: "Empecé en fumar y coger la calle desde que mi marido se murió. Bueno, le mataron, mejor dicho. Fue hace tres o cuatro años. Y, en este momento, no sé ni cómo fue, ni qué pasó en realidad".
"Heroína y base"
Además, ha compartido con nosotros cuánto puede llegar a gastarse en droga y qué tipo de drogas consume: "Todo lo que hacemos. Trabajamos para eso, para droga. Porque, a veces, nos quedamos hasta sin comer. Preferimos fumar, antes que comer. Es la verdad. Yo fumo heroína y base".
Por último, también nos ha compartido sus precios: "Yo cobro por mamada 10 y por completo 20. Mínimo saco 100 euros en un día. ¡Mínimo!".