Callejeros 05 NOV 2025 - 23:30h.

El equipo del programa habla con Catalina, una mujer que ejerce en el polígono de Guadalhorce, en Málaga

En la nueva entrega de 'Callejeros', Fanny Boehm ha recorrido diferentes puntos de España para investigar puntos clave de prostitución, así como clubes en los que a día de hoy se sigue ejerciendo esta actividad en nuestro país. Una de sus paradas ha sido el polígono de Guadalhorce, en Málaga.

Allí, la reportera del programa ha podido hablar con Catalina, una mujer que ejerce la prostitución en la zona. Natural de Colombia, lleva 14 años viviendo en España. Desde hace casi dos años trabaja en este polígono malagueño.

Y es que, por el momento, ha preferido ejercer en carretera a hacerlo, por ejemplo, en un club: "Trabajé en Baleares, en Barcelona, en Logroño... La gente se sobrepasa. Te quieren explotar y, encima, a veces, cuando no cumples los requisitos que ellos quieren, te tratan mal", ha explicado. "En carretera te cuesta un poco, tienes que adaptarte y saber afrontar los problemas de la buena manera", ha añadido.

Más de 2.000 euros al mes

En el momento en el equipo del programa habló con Catalina, ella ya había perdido la cuenta de cuántas horas llevaba ese día trabajando: "Llevo como dos noches sin dormir". Además, nos confesó cuánto puede sacar de media en un mes: "No sé... Como más de 2.000 euros".

Acto seguido, le ha confesado al equipo del programa cuáles son sus precios: "50 el servicio completo". Además, nos ha mostrado qué es lo que lleva en su bolso y qué tipo de clientes atiende: "Mi enjuague bucal, cepillo de dientes, mi maquillaje, y documentación. Aquí vienen chicos jóvenes, hombres mayores, hombres casados, hombres con hijos... Piden mucho sexo sin protección".