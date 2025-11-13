Practica Cuatro 13 NOV 2025 - 10:41h.

El domingo 16 de noviembre (15:30h) en el Estadio Santiago Bernabéu, Miami Dolphins y Washington Commanders disputarán por primera vez un encuentro oficial de la NFL en España

En el previo (14:55h) y al frente de la retransmisión estarán Iker Sagasti, acompañado de los comentaristas Mariano Sinito y Paula Páramo; Fran Mato y Marta Veracruz desde el terreno de juego y la alfombra roja; y Daniel Martidí en los exteriores del estadio

Bizarrap y Daddy Yankee actuarán en el esperadísimo halftime show de este evento único de repercusión internacional y audiencia millonaria en todo el mundo

El próximo domingo 16 de noviembre, Mediaset España volverá a hacer historia con la retransmisión en directo y en abierto del NFL Madrid Game 2025, el primer partido oficial de la National Football League que se celebra en España y una de las grandes citas deportivas del año.

El Estadio Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid, se convertirá en el epicentro del deporte y del entretenimiento mundial para acoger este histórico encuentro de la temporada regular entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Un acontecimiento sin precedentes que reunirá a 80.000 espectadores en las gradas y que podrá seguirse en directo y en abierto gracias a la retransmisión simultánea de Cuatro y Mediaset Infinity.

Gran despliegue informativo

La emisión comenzará a las 14:55h con una edición especial de ‘ElDesmarque Cuatro’, presentada en directo desde el estadio por Joseba Larrañaga, que ofrecerá la última hora y el ambiente en torno al gran partido.

A partir de las 15:05h, dará comienzo un previo conducido por el equipo que posteriormente se hará cargo de la narración del encuentro: Iker Sagasti y los comentaristas Mariano Sinito y Paula Páramo.

A pie de campo estará Fran Mato para dar cuenta de todo lo que suceda en el césped del Bernabéu; Marta Veracruz informará desde la alfombra roja por la que desfilarán las numerosas personalidades y celebrities que asistirán al evento; y Daniel Martidí mostrará el ambiente de la afición en los exteriores del estadio, donde se instalará la Fan Zone, con actividades y entretenimiento para todos los asistentes.

Bizarrap y Daddy Yankee, protagonistas del halftime show

Al igual que ocurre en la legendaria Super Bowl, durante el descanso del partido tendrá lugar un espectáculo musical de primer nivel. En esta ocasión, la actuación correrá a cargo de dos de los artistas más reconocidos de la escena internacional: Bizarrap y Daddy Yankee.

Su presencia en el Bernabéu ha generado gran expectación en el universo de la música, ya que podría ser la primera vez que suene en directo la recién estrenada BZRP Music Sessions #0/66,primera colaboración de estos artistas de repercusión mundial.

Más NFL en Mediaset España

Tras el partido en el Bernabéu, y en el marco del acuerdo con la National Football League para la emisión en abierto de los principales encuentros de la competición estadounidense de fútbol americano, incluida la Super Bowl LX, Mediaset España ofrecerá otros dos encuentros de la NFL este fin de semana: el choque entre Los Angeles Rams y los Seattle Seahawks (22:05h en Mediaset Infinity) y el partido que enfrentará a los Philadelphia Eagles contra los Detroit Lions (2:20h en Cuatro y Mediaset Infinity).

Tras su emisión en directo, todos los encuentros estarán disponibles a la carta en la plataforma de streaming de Mediaset España.

Durante el fin de semana, los espacios de ‘ElDesmarque’ en Cuatro y Telecinco ofrecerán entrevistas, reportajes y conexiones en directo para trasladar a los espectadores el ambiente de fútbol americano que impregnará la capital.

Por su parte, la web de ElDesmarque y sus redes sociales recogerán los mejores momentos del fin de semana.

Un evento histórico

Con la celebración del NFL Madrid Game 2025, la capital de España se convertirá en la cuarta ciudad europea en acoger un partido de la temporada regular de la NFL, tras Londres, Múnich y Frankfurt.

El Bernabéu ha sido adaptado tanto en el interior como en sus zonas exteriores para albergar este macroevento que recibirá a auténticas estrellas de este deporte, como Tua Tagovailoa, Jaylen Waddle y Devon Achane, de los Miami Dolphins; y Marcus Mariota, Deebo Samuel y Jacory Croskey-Merritt, de los Washington Commanders.