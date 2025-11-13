Patricia, la nueva propietaria de la vivienda, contrata a una empresa desokupa para recuperar su casa

Patricia, la propietaria de una vivienda unifamiliar de Talavera de la Reina, denuncia en ‘En boca de todos’ que un concejal socialista de la localidad toledana tiene su casa okupada desde hace años y que le ha pedido 36.000€ si quiere que él y su familia abandonen la vivienda.

El concejal socialista, llamado Roberto, compró el terreno y decidió construir una vivienda de unos 500 metros cuadrados, una propiedad que dejó de pagar hace años y que fue embargada por un fondo. Patricia compró la vivienda sabiendo que la casa estaba okupada y decidió hablar con los okupas para conseguir que se marcharan por la vía amistosa: “Me venden la casa sin la posesión y yo asumo las consecuencias. Le compro la casa a un fondo y yo no sabía quién estaba okupando la casa. Hablo con ellos y me dicen cuáles son sus intenciones. Me dicen que saben cuál es la situación, que tienen otra casa y que se van a marchar. Nos aseguran que se van a poner en contacto con nosotros para decirnos cuándo van a desalojar, pero a los cuatro días nos dicen que para marcharse quieren que les paguen 36.000€”.

Patricia denuncia que en la vivienda vive el concejal socialista, su hermana y sus padres, que no son personas vulnerables: “Un concejal que ha jurado la Constitución y defender los derechos de los ciudadanos”. En lugar de tomar medidas legales, la nueva propietaria de la vivienda ha decidido contratar a una empresa desokupa para agilizar la liberación de su vivienda.

‘En boca de todos’ ha intentado ponerse en contacto con el concejal socialista, pero no ha sido posible. Incluso, sus compañeros no saben dónde está: “Nos han asegurado en el departamento de prensa del Ayuntamiento de Talavera de la Reina que no conseguían localizarle ni sus propios compañeros de partido”.