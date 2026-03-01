Cuarto Milenio 01 MAR 2026 - 23:20h.

'Cuarto Milenio' analiza las claves sobre el regreso del movimiento 'Black Panthers' en EEUU

Los excesos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en imágenes y datos

Compartir







Hace cincuenta años, en el año 1966, surgió en Estados Unidos un movimiento revolucionario afroamericano denominado Black Panthers (Panteras Negras) que luchó contra la brutalidad policial y el racismo sistémico del momento. Las tensiones raciales provocaron su aparición ¿y ahora vuelve?

Para analizar este tema de actualidad, Iker Jiménez cuenta con la presencia y experiencia del doctor Gaona y de la corresponsal del programa en Nueva Yorke, Mamen Sala (presentadora de ‘New York Killers’ en Mediaset Infinity), quienes desvelan que este fenómeno, que se creía ya extinto, ha vuelto.

“Hemos estado con ellos, hemos hablado con ellos en estos últimos días para entender de dónde viene ese resurgir y por qué ahora”, desvela Mamen Sala. Pero ¿qué es lo que han descubierto? La periodista y criminóloga nos da las claves de este inesperado regreso en ‘Cuarto Milenio’.

Las claves del resurgir de los Black Panthers en EEUU

“Es un momento de máxima crispación, en las calles hay mucha tensión y mucha violencia por ese despliegue de agentes federales de ICE (Immigration and Costums Enforcement -Servicio de Inmigración y Control de aduanas-) ha provocado el resurgir de estos Panteras Negras”, comienza a detallar Mamen Sala a través de una conexión con el programa.

“Llevan mucho tiempo fraguándose en la sombra, muchos apuntan a los años 2000, pero ¿cuándo saltan de manera pública al panorama social? Ocurre el ocho de enero de dos mil veintiséis cuando hay una gran protesta a nivel nacional con el epicentro en Minneapolis, el día anterior había fallecido René Good a manos de unos agentes federales y los Black Panthers, hombres y mujeres vestidos de negro, se presentan delante de las escalinatas del ayuntamiento de Philadelphia y hacen una declaración de intenciones anunciando que han vuelto”, nos cuenta Mamen Sala.

Su intención es defender los derechos de la comunidad negra y se organizan a través de pequeños grupos llamados chapters en las principales ciudades y lo que hacen es, desde Philadelphia, donde tienen la base central, ofrecer clases de formación con antiguos miembros de los Blacks Panthers que les estarían asesorando con clases de autodefensa, de tiro porque van armados, clases jurídicas para entender hasta dónde pueden llegar legalmente y también patrullan las calles armados y en defensa de los más oprimidos: “Dicen que Estados Unidos es un país por y para inmigrantes y salen en defensa de ellos”.

¿Quién es el líder de los nuevos Black Phanters?

Tras visitarles en varias ocasiones, Mamen Sala desvela que “prácticamente, lo que hacen es ofrecer comida, ayuda, abrigo sobre todo ahora con este frío que hemos tenido estos días, a los más débiles. Es volver un poco a las raíces de lo que fue ese grupo”. Al frente de este grupo hay un joven activista y músico de 40 años nacido en Michigan llamado Paul Birdsong que explica que “no van a permitir que ICE amedrente a la población estadounidense y que van a defender a los oprimidos, siempre con el asesoramiento de personas que hay detrás de ellos que ya formaron parte de ese grupo que nació en mil novecientos sesenta y seis”.