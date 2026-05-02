Brian y Hugo: de sufrir bullying a luchar activamente contra esta lacra

Este sábado es el Día Mundial contra el Acoso escolar

Brian y Hugo son dos ejemplos que recuerdan a las víctimas la importancia de no callarse

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Este sábado es el Día Mundial contra el Acoso escolar, contra el que cada vez hay más sensibilización, pero los casos siguen aumentando. En Noticias Cuatro hemos hablado con Brian y Hugo, dos ejemplos que recuerdan a las víctimas la importancia de no callarse y a las instituciones educativas les piden que se impliquen de verdad.

Brian narra algunos de los episodios más dolorosos de acoso escolar que recuerda, como cuando le tiraron por las escaleras o le clavaron un boli calentado previamente, y las excusas que se le ocurrían para no ir a clase: "Tomé como rutina apagar el despertador, decir que me encontraba mal", recuerda.

Brian acudía a un instituto de Palau-solitá y Plegamans, en la provincia de Barcelona, y tardó en contárselo a sus padres, pero cuando lo hizo y denunciaron el centro no hizo nada: "Aún recuerdo boletines de notas que decían que tenía una percepción de la realidad que no era real", cuenta. Esto ocurrió hace 9 años. Ahora Brian cuenta su historia y hace activismo en redes para ayudar a otros.

Algo similar ha querido hacer Hugo Escribano, de 15 años, natural de Hervás en Cáceres. Con 14 decidió escribir un libro titulado "Daniel y el grito de las sombras", para expresar lo que sienten quienes sufren bullying y animarlos a denunciar: "El silencio es una bomba que al final explota, así que si tardas en contarlo va a ser tarde para poner solución", asegura. También para concienciar a quienes rodean a las víctimas, y señala además con contundencia las carencias del sistema para abordar el problema: "hay que actuar de verdad con protocolos efectivos y profesionales que crean a las víctimas", dice con contundencia. Hugo no se calla, y ahora trata de dar luz a otros para que rompan ese silencio y no se sientan solos.