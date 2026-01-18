Los rostros de la inmigración en España: la población crece gracias a la migrantes que llegan al país

Gabriel Cruz 18 ENE 2026 - 17:28h.

En España, la población inmigrante alcanza los 9,3 millones de personas, son casi el 20% de todos los ciudadanos

Los inmigrantes mantienen la pesca

Esta semana, la inmigración vuelve a situarse en el centro del debate político y social. Se acercan las campañas electorales y vuelve a ser tema de la política de enfrentamiento. Mientras tanto, en Europa, también se hace notar como en las elecciones de este domingo en Portugal. Más allá de Europa sigue siendo noticia la política antiinmigratoria de Trump.

En España, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en la presentación del Anuario del Euro 2025, elaborado por el Instituto Español de Analistas, afirmó que sin inmigración, nuestro país no habría crecido al ritmo actual.

La inmigración en el mercado laboral español, fundamental

Los datos lo respaldan. El 14% de los trabajadores que cotizan a la Seguridad Social son inmigrantes: más de tres millones de afiliados. Sectores como el campo o la pesca apenas podrían funcionar sin ellos. Esa es la cifra oficial y contrastada del Ministerio de Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.

Por si encuentran otros datos, nosotros vimos en un informe del Real Instituto Elcano que la población ocupada inmigrante es del 23%. Sin embargo, no encontramos la fuente de este dato. Nos hemos puesto en contacto con este centro de estudios para hablar sobre inmigración pero sin éxito.

El caso es que la importancia de la inmigración en el mercado laboral español es fundamental. Pasee por un parque y verá quien cuida a los ancianos, vaya a un bar y a ver quien le sirve, etc. Así con un montón de servicios y profesiones, como nos ofrecen los testimonios que aparecen en la reproducción del video.

También descubriremos que es lo que han observado algunos servicios sociales sobre la atención a los inmigrantes. Por ejemplo, desde los comedores sociales de San Juan de Dios en Madrid. España, además, fue durante décadas un país de emigrantes. A comienzos del siglo XX, cerca de cuatro millones de personas marcharon a América.

En los años sesenta, otros dos millones lo hicieron a Europa. A ellos se sumaron los refugiados de la Guerra Civil, cuyos descendientes también hablan en el reportaje. Por cierto, de los cuatro abuelos de Trump, tres son europeos que huyeron del viejo continente en busca de un futuro mejor.