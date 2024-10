El PP desvía el debate sobre la inmigración hacia los presos de ETA y Sánchez niega que se rebajen sus penas

Pero Pedro Sánchez no se ha inmutado y ha continuado hablando de inmigración, hasta que Alberto Núñez Feijóo ha reventado el debate. “Le pido expresamente que retire la ley”, le ha dicho, “tiene cinco días”. “Ya pueden disfrutar de esta victoria miserable” , ha dicho a los diputados del Bildu mientras la presidenta del Congreso le ha cortado recordándole que la comparecencia que habían pedido era sobre inmigración. Pero el líder del PP no ha cejado en su empeño, “tengo derecho a hablar de la dignidad de los españoles asesinados por ETA. Tengo derecho y lo voy a hacer".

En su turno de palabra, Pedro Sánchez ha asegurado que la reforma no rebaja las penas. “No hay rebaja de condenas”, ha explicado, “lo que se hace es tener en cuenta los años que los presos ya han cumplido en cárceles en el extranjero conforme al derecho europeo. A quienes se les condenó a 30 años cumplirán 30 años y a los que se les condenó a 10 años, cumplirán 10 años. No hay rebaja de penas y ustedes lo saben, por eso votaron a favor”.

En esa línea, ha proseguido: "No sé si lo saben o no, lo que tengo muy claro es que no saben a dónde va, y el problema de este país es que tiene una oposición que no tiene nadie al volante".